Как приготовить тирамису. Рецепт итальянского десерта от жены Бабкина

Супруга украинского музыканта Сергея Бабкина – блогер Снежана Бабкина рекомендует перед дегустацией оставить тирамису на ночь в холодильнике.

Бабкина: Проверено, что тирамису получается вкусным именно с двумя слоями Фото: depositphotos.com

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина – блогер Снежана Бабина поделилась в Instagram рецептом тирамису.

Для приготовления десерта понадобится 500 г крем-сыра маскарпоне, одна упаковка бисквитного печенья продолговатой формы савоярди, шесть свежих яиц, шесть столовых ложек сахарной пудры, ароматный безалкогольный сироп и три порции кофе эспрессо без сахара.

Прежде чем приступить к приготовлению, Бабкина рекомендует сварить кофе и поставить остывать. Затем необходимо взбить на медленных оборотах миксера белки.

"Взбиваем пять минут, добавляя щепотку соли и три столовые ложки сахарной пудры, после повышаем обороты и взбиваем еще семь минут на высоких оборотах", – описала процесс блогер.

В результате должна получиться высокая пена плотной консистенции.

"Берем миску с желтками. Добавляем в нее три столовые ложки сахарной пудры, крем-сыр маскарпоне и сироп для сладости. Взбиваем минут пять, пока масса немного побелеет. Далее берем лопатку и аккуратно эти две массы, желтую и белую, смешиваем. Именно лопаткой, и именно аккуратно. Чтобы воздушность не пропала", – объяснила Бабкина.

На финальном этапе бисквитное печенье необходимо обмакнуть в остывшем кофе и выложить на дно формы.

"Важно, чтобы между печеньями было расстояние 0,5 см. Выложили. Смазали все это кремом. Сверху еще один слой печенья. Не забываем печенье обмакивать в кофе и делать это быстро, чтобы печенье не развалилось. Сверху покрыли кремом. Проверено, что тирамису получается вкусным именно с двумя слоями", – написала жена музыканта.

Готовый десерт необходимо накрыть пленкой и поставить в холодильник настаиваться на ночь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Снежана Бабкина (@snezhana_babkina)

Тирамису – итальянский многослойный десерт. Профессиональные кондитеры различают несколько видов тирамису – классический, слоеный, шоколадный и другие.