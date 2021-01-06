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06 января, 2021
 
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Как приготовить кутью. Пошаговый рецепт от украинского кулинарного эксперта

По рецепту украинского кулинарного эксперта Евгения Клопотенко, перед подачей на стол кутья должна настояться в холодильнике около двух часов.

Зерна пшеницы перед отвариванием необходимо вымочить в воде
Зерна пшеницы перед отвариванием необходимо вымочить в воде
Фото: depositphotos.com

Телеведущий, шеф-повар и победитель "МастерШеф" на канале СТБ Евгений Клопотенко на своем сайте разместил пошаговый рецепт приготовления кутьи из пшеницы с добавлением меда, сухофруктов, корня имбиря и лимонной цедры.

Для приготовления блюда один стакан пшеницы необходимо залить четырьмя стаканами воды и оставить на ночь набухать. После этого нужно слить остатки воды, налить четыре стакана свежей и варить до готовности в течение часа на небольшом огне. Оставшуюся после варки воду эксперт советует слить.

Клопотенко рекомендует при желании добавить в еще теплую кашу 50 г сливочного масла для того, чтобы вкус кутьи был более насыщенным.

После этого в отваренную пшеницу добавляется нарезанная кубиками курага, изюм, мак, орехи, мед и натертые корень имбиря и цедра лимона.

Перед подачей на стол кутья должна настояться в холодильнике около двух часов.

Фото: klopotenko.com
Фото: klopotenko.com

Теги: Рождество, Евгений Клопотенко, рецепт
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