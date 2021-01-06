Как приготовить кутью. Пошаговый рецепт от украинского кулинарного эксперта

По рецепту украинского кулинарного эксперта Евгения Клопотенко, перед подачей на стол кутья должна настояться в холодильнике около двух часов.

Телеведущий, шеф-повар и победитель "МастерШеф" на канале СТБ Евгений Клопотенко на своем сайте разместил пошаговый рецепт приготовления кутьи из пшеницы с добавлением меда, сухофруктов, корня имбиря и лимонной цедры.

Для приготовления блюда один стакан пшеницы необходимо залить четырьмя стаканами воды и оставить на ночь набухать. После этого нужно слить остатки воды, налить четыре стакана свежей и варить до готовности в течение часа на небольшом огне. Оставшуюся после варки воду эксперт советует слить.

Клопотенко рекомендует при желании добавить в еще теплую кашу 50 г сливочного масла для того, чтобы вкус кутьи был более насыщенным.

После этого в отваренную пшеницу добавляется нарезанная кубиками курага, изюм, мак, орехи, мед и натертые корень имбиря и цедра лимона.

Перед подачей на стол кутья должна настояться в холодильнике около двух часов.