Писанка показала, как приготовить безвредный для фигуры салат "Оливье"

Украинская актриса Руслана Писанка в эфире программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" показала, как готовит "безвредный" для фигуры салат "Оливье" без колбасы. Видео размещено на странице передачи в Instagram.
"Мы будем использовать говяжий язык и сделаем сами майонез", – объяснила актриса.
Список и количество ингредиентов для салата показаны на скриншоте. Все продукты необходимо покрошить кубиками и перемешать в глубокой емкости.
Для приготовления майонеза понадобятся яйца, горчица, оливковое и подсолнечное масло. Их необходимо взбить вместе с солью, сахаром и лимонным соком в блендере.
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Своим названием салат обязан автору, французскому повару Люсьену Оливье.