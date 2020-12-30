Писанка показала, как приготовить безвредный для фигуры салат "Оливье"

По словам украинской актрисы Русланы Писанки, оливье не отразится на фигуре, если заменить колбасу говяжьим языком, а покупной майонез приготовить собственными руками.

Украинская актриса Руслана Писанка в эфире программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" показала, как готовит "безвредный" для фигуры салат "Оливье" без колбасы. Видео размещено на странице передачи в Instagram.

"Мы будем использовать говяжий язык и сделаем сами майонез", – объяснила актриса.

Список и количество ингредиентов для салата показаны на скриншоте. Все продукты необходимо покрошить кубиками и перемешать в глубокой емкости.

Скриншот: Ранок з Україною / Instagram

Для приготовления майонеза понадобятся яйца, горчица, оливковое и подсолнечное масло. Их необходимо взбить вместе с солью, сахаром и лимонным соком в блендере.

Скриншот: Ранок з Україною / Instagramm

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ранок з Украі * ною (@ranok_ua)

Своим названием салат обязан автору, французскому повару Люсьену Оливье.