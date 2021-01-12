Бульвар Шоубиз
 
12 января, 2021
 
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Победительница "МастерШеф" рассказала, на что потратит 300 тыс. грн призовых

По словам победительницы 10-го сезона шоу "МастерШеф" на СТБ Яны Балог, примерно 10-я часть от призовых в размере 300 тыс. грн уйдет на оплату налогов.

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Балог: Решила, что все деньги вложу в развитие
Балог: Решила, что все деньги вложу в развитие
Фото: yana_baloh / Instagram

23-летняя победительница 10-го сезона шоу "МастерШеф" на канале СТБ Яна Балог планирует потратить призовые в размере 300 тыс. грн на обучение во Франции и стажировку в Испании. Об этом она рассказала в интервью, которое 12 января опубликовано на сайте "Факты".

"На самом деле, из 300 тыс. грн после уплаты налогов у меня останется около 270 тыс. Чтобы прожить в Париже месяц, придется потратить более $1 тыс. А мое обучение будет длиться чуть больше месяца. В общем, решила, что все деньги вложу в свое развитие", – сообщила она.

Премьера первого сезона шоу "МастерШеф" состоялась на СТБ в 2011 году. Проект является адаптацией британской версии.

Балог получила за победу на проекте, помимо денежного вознаграждения, сертификат на обучение в парижской кулинарной школе Le Cordon Bleu.

Теги: СТБ, шоу, МастерШеф
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