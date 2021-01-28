"Рис с куриными сердцами в стиле вок". Рецепт от победительницы первого сезона "МастерШеф" Шептухи

Победительница первого сезона "МастерШеф" на канале СТБ, кулинар Светлана Шептуха рассказала, как приготовить блюдо из простых ингредиентов, изюминкой которого являются специи.

Победительница первого сезона "МастерШеф" Светлана Шептуха на своей странице в Instagram поделилась рецептом приготовления риса с куриными сердцами в стиле вок.

"Это полезно, вкусно, а еще бюджетно", – заверила кулинар.

Шептуха отметила, что блюдо выглядит красиво и аппетитно.

"В такие серые дни очень хочется яркости! Поэтому, я считаю, если сделать вашу еду яркой, красивой, ароматной и вкусной, то и мир станет ярче!" – написала она.

Ингредиенты: рис нешлифованный – 150 г, сердца куриные – 350 г, кориандр молотый – 1 ч. л., чеснок гранулированный – 1 ч. л., зира – 0,5–1 ч. л., сушеная мята – 1 ч. л., соевый соус – 30 г., соус терияки – 50 г., сок лимона, кунжутное масло (или любое другое растительное масло), одна маленькая морковь, четверть красного лука, чеснок – два зубчика, имбирь маринованный – 20 г, один болгарский перец, кабачок – 100 г, два помидора, кунжут – 1 ч. л., кинза по желанию.

Сердца нужно предварительно вымыть, удалить лишний жир и сосуды, разрезать пополам и замариновать в специях. Рис сварить отдельно по инструкции на упаковке. Помидоры очистить от кожуры и семян. Все овощи нарезать соломкой. Обжарить сердца до легкой золотистости на кунжутном масле на максимальном огне. Добавить нарезанные соломкой маринованный имбирь, красный лук, морковь и чеснок. Перемешать до прогревания. Добавить остальные овощи, специи и соус терияки. Перемешать до закипания. Добавить кунжут.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Светлана Шептуха (@sheptukha_chef)

После приготовления овощи должны остаться немного хрустящими. Подавать блюдо рекомендуется с рисом, но подойдет и любой другой гарнир.

При подаче блюдо по желанию можно посыпать кинзой.

Вок – традиционная китайская круглая глубокая сковорода с выпуклым дном маленького диаметра.