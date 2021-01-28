Бульвар Шоубиз
 
28 января, 2021
 
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"Рис с куриными сердцами в стиле вок". Рецепт от победительницы первого сезона "МастерШеф" Шептухи

Победительница первого сезона "МастерШеф" на канале СТБ, кулинар Светлана Шептуха рассказала, как приготовить блюдо из простых ингредиентов, изюминкой которого являются специи.

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Блюдо считается бюджетным и несложным в приготовлении
Блюдо считается бюджетным и несложным в приготовлении
Фото: sheptukha_chef / Instagram

Победительница первого сезона "МастерШеф" Светлана Шептуха на своей странице в Instagram поделилась рецептом приготовления риса с куриными сердцами в стиле вок.

"Это полезно, вкусно, а еще бюджетно", – заверила кулинар.

Шептуха отметила, что блюдо выглядит красиво и аппетитно.

"В такие серые дни очень хочется яркости! Поэтому, я считаю, если сделать вашу еду яркой, красивой, ароматной и вкусной, то и мир станет ярче!" – написала она.

Ингредиенты: рис нешлифованный – 150 г, сердца куриные – 350 г, кориандр молотый – 1 ч. л., чеснок гранулированный – 1 ч. л., зира – 0,5–1 ч. л., сушеная мята – 1 ч. л., соевый соус – 30 г., соус терияки – 50 г., сок лимона, кунжутное масло (или любое другое растительное масло), одна маленькая морковь, четверть красного лука, чеснок – два зубчика, имбирь маринованный – 20 г, один болгарский перец, кабачок – 100 г, два помидора, кунжут – 1 ч. л., кинза по желанию.

Сердца нужно предварительно вымыть, удалить лишний жир и сосуды, разрезать пополам и замариновать в специях. Рис сварить отдельно по инструкции на упаковке. Помидоры очистить от кожуры и семян. Все овощи нарезать соломкой. Обжарить сердца до легкой золотистости на кунжутном масле на максимальном огне. Добавить нарезанные соломкой маринованный имбирь, красный лук, морковь и чеснок. Перемешать до прогревания. Добавить остальные овощи, специи и соус терияки. Перемешать до закипания. Добавить кунжут.

После приготовления овощи должны остаться немного хрустящими. Подавать блюдо рекомендуется с рисом, но подойдет и любой другой гарнир.

При подаче блюдо по желанию можно посыпать кинзой.

Вок – традиционная китайская круглая глубокая сковорода с выпуклым дном маленького диаметра.

Теги: МастерШеф, рецепт, рецепты, Светлана Шептуха
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