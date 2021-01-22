"Легко готовить – легко есть!". Эктор Хименес-Браво поделился рецептом пирога

По словам судьи "МастерШеф" на СТБ, ресторатора Эктора Хименеса-Браво, пирог по его рецепту – невероятный.

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво опубликовал в Instagram рецепт приготовления пирога.

"Легко готовить – легко есть! Невероятный пирог", – заявил он.

Для приготовления понадобятся 400 граммов размягченного сливочного масла⁣⁣, 600 граммов сахара, 600 граммов муки, 1 столовая ложка экстракта ванили⁣⁣, 7 яиц и 2 желтка.

Нужно разогреть духовку до температуры 180°. В миске взбить сливочное масло до тех пор, пока оно не станет пушистым, добавить остальные ингредиенты и взбить до однородной массы. Смесь поместить в смазанную маслом форму для выпекания. Выпекать в течение 1 часа. Дать остыть и присыпать пудрой или залить сгущенным молоком.

"Подавайте и наслаждайтесь!" – призвал Хименес-Браво.

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Для приготовления фланов понадобится 100 г сливочного сыра, ⁣⁣⁣200 г сгущенного мол

Эктор Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

Он возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.

В 2016 году Хименес-Браво открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни