Куриное качатори. Рецепт от судьи "МастерШефа" Хименеса-Браво

Судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво говорит, что куриное качатори идеально подойдет для большой семьи.

Хименес-Браво: Курица качатори прекрасно подойдет для всех Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 9 января поделился в Instagram рецептом куриного качатори.

"Я знаю простой рецепт идеального ужина для большой семьи! Когда все собираются за одним столом, то курица качатори прекрасно подойдет для всех", – анонсировал рецепт шеф-повар.

По словам Хименеса-Браво, для приготовления понадобится шесть куриных бедер, очищенных от кожи, шесть грибов, две красные луковицы, 500 г обжаренного болгарского перца, четыре веточки свежего розмарина, 180 мл красного вина и 400 г консервированных или свежих помидоров.

В самом начале процесса шеф-повар советует разогреть духовку до 175 °C, а, пока она разогревается, в течение 10 минут протушить на огне куриные бедра, приправленные оливковым маслом и перцем.

Готовую курицу необходимо переложить на тарелку, а на сковородке, где она готовилась, продолжить тушить грибы, лук, перец, а под конец добавить розмарин. Через 10 минут на сковородку необходимо влить вино и дать ему испариться, а после этого добавить помидоры.

Затем курицу необходимо продолжить готовить в духовке вместе с овощами в течение часа.

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Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

Эктор Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.

В 2016 году Хименес-Браво открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.