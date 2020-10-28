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29 октября, 2020
 
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"В отличных трусах", "Красивое тело". Хименес-Браво показал снимки в облегающих плавках

Украинский телеведущий колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво показал полуголое тело.

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Хименес-Браво: Я счастлив, что в моем телефоне осталась сотня снимков, которые я могу пересматривать и погружаться снова и снова в прекрасные воспоминания
Хименес-Браво: Я счастлив, что в моем телефоне осталась сотня снимков, которые я могу пересматривать и погружаться снова и снова в прекрасные воспоминания
Фото: Hector Jimenez-Bravo / Facebook

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ Эктор Хименес-Браво показал в Instagram снимки, сделанные во время отдыха в Египте. На фоо он запечатлен в плавках.

"Уже прошло несколько недель, как я вернулся из отпуска", – написал он.

Хименес-Браво отметил, что несколько лет назад не мог представить, как сильно его покорит Египет.

"Я счастлив, что в моем телефоне осталась сотня снимков, которые я могу пересматривать и погружаться снова и снова в прекрасные воспоминания. И, конечно, я еще долго буду делиться этими воспоминаниями с вами", – пообещал телеведущий.

Подписчики прокомментировали снимки.

"Да, очень красивое тело", – написала krasnikova269.

"В отличных трусах", – отметила s.anomalia_.

Эктор Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

Эктор Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.

5 октября посольство Украины в Египте на своей странице в Facebook сообщило, что Египет отменил визовый сбор для туристов, которые прибудут в страну с 1 ноября 2020 года до 30 апреля 2021 года.

Теги: Эктор Хименес-Браво, отдых, телеведущий, ню-фото, трусы, плавки
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