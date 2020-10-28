"В отличных трусах", "Красивое тело". Хименес-Браво показал снимки в облегающих плавках

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ Эктор Хименес-Браво показал в Instagram снимки, сделанные во время отдыха в Египте. На фоо он запечатлен в плавках.
"Уже прошло несколько недель, как я вернулся из отпуска", – написал он.
Хименес-Браво отметил, что несколько лет назад не мог представить, как сильно его покорит Египет.
"Я счастлив, что в моем телефоне осталась сотня снимков, которые я могу пересматривать и погружаться снова и снова в прекрасные воспоминания. И, конечно, я еще долго буду делиться этими воспоминаниями с вами", – пообещал телеведущий.
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Вже минуло кілька тижнів, як я повернувся з відпустки. Але кожного дня я згадую те, як тепло мене зустрічали в готелі rixospremiumseagate, @rixossharm, як смачно годували вишуканими стравами від шефа @chefsercan . Ще декілька років тому я і уявити не міг, як сильно мене підкорить Єгипет зі своїм неперевершеним підводним світом та гостинністю людей. Я щасливий, що в моєму телефоні залишилася сотня знімків, які я можу передивлятися та поринати знову і знову у прекрасні спогади. І звичайно я ще довго буду ділитися цими спогадами з вами *
Подписчики прокомментировали снимки.
"Да, очень красивое тело", – написала krasnikova269.
"В отличных трусах", – отметила s.anomalia_.
Эктор Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".
Эктор Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.
5 октября посольство Украины в Египте на своей странице в Facebook сообщило, что Египет отменил визовый сбор для туристов, которые прибудут в страну с 1 ноября 2020 года до 30 апреля 2021 года.