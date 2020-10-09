Хименес-Браво поделился снимками из отпуска в Египте

По словам украинского телеведущего колумбийского происхождения Эктора Хименеса-Браво, он давно не позволял себе расслабиться.

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ Эктор Хименес-Браво 8 октября на своей странице в Facebook разместил видео и фото, сделанные во время отдыха в Египте.

"Водичка просто супер. Я так давно не позволял себе расслабиться и отдохнуть", – написал ведущий.

Эктор Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

Эктор Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.

5 октября посольство Украины в Египте на своей странице в Facebook сообщило, что Египет отменил визовый сбор для туристов, которые прибудут в страну с 1 ноября 2020 года до 30 апреля 2021 года.