"Чистое удовольствие". Хименес-Браво показал, чем занимается летним утром

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ Эктор Хименес-Браво в Instagram разместил фото и видео, на которых он запечатлен во время выполнения упражнений в спортзале.
На фото ведущий позирует со штангой в руках, а на видео демонстрирует упражнение для мышц ног.
"Как трудно даются тренировки, особенно рано утром, еще и летом. Но жизнь без спорта уже невозможна", – заявил он.
По словам Хименеса-Браво, после тренировки он чувствует прилив сил.
"Трудно только в голове, а на самом деле это чистое удовольствие", – подытожил он.
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Як важко даються тренування, особливо рано вранці, ще й влітку Але життя без спорту вже не можливе, і почуваєш себе після тренування бадьорим, молодим та повним сил, тоже важко тільки в голові, а насправді це чисте задоволення А яка ваша мотивація займатися спортом?
Эктор Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".
Эктор Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.