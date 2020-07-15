"Чистое удовольствие". Хименес-Браво показал, чем занимается летним утром

По словам украинского телеведущего колумбийского происхождения Эктора Хименеса-Браво, летние тренировки даются ему тяжело, но "трудно бывает только в голове".

Хименес-Браво: Как трудно даются тренировки, особенно рано утром, еще и летом Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ Эктор Хименес-Браво в Instagram разместил фото и видео, на которых он запечатлен во время выполнения упражнений в спортзале.

На фото ведущий позирует со штангой в руках, а на видео демонстрирует упражнение для мышц ног.

"Как трудно даются тренировки, особенно рано утром, еще и летом. Но жизнь без спорта уже невозможна", – заявил он.

По словам Хименеса-Браво, после тренировки он чувствует прилив сил.

"Трудно только в голове, а на самом деле это чистое удовольствие", – подытожил он.

Эктор Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

Эктор Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.