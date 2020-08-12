Хименес-Браво рассказал, как его едва не уволили с работы после пожара

По словам украинского телеведущего колумбийского происхождения Эктора Хименеса-Браво, инцидент произошел, когда ему было 17 лет и он устроился работать мойщиком посуды.

Хименес-Браво: Один раз я оказался на грани увольнения Фото: Hector Jimenez-Bravo / Facebook

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ Эктор Хименес-Браво рассказал, что его карьера началась в 17 лет с выполнения обязанностей мойщика посуды. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я попал на кухню через мытье посуды. Мне только исполнилось 17 лет и я очень хотел получить эту работу. Когда я заработал первые деньги, были намерения купить все и сразу, но больше всего я хотел порадовать маму, поэтому купил телевизор. Мама до сих пор его хранит", – поделился воспоминаниями ведущий.

По словам Хименеса-Браво, он в течение шести месяцев мыл посуду, после чего ему доверили нарезать салаты.

"Я учился всему, что видел с первого дня. Только один раз я оказался на грани увольнения – не заметил, как включил гриль, слепило солнце, и я начал лить на него жидкость. Загорелся стол. Я был на хорошем счету у шефа, поэтому он дал мне второй шанс", – рассказал Хименес-Браво.

Эктор Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

Эктор Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.