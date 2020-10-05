Египет на полгода отменил визовый сбор для туристов

Правительство Египта отменило визовый сбор для туристов, которые прибудут в страну с 1 ноября 2020 года до 30 апреля 2021 года. Об этом 5 октября сообщило посольство Украины в Египте на своей странице в Facebook.
"По решению египетского правительства, все туристы, прибывающие в губернаторства Южный Синай, Красное море, Луксор и Асуан, будут освобождены от уплаты визового сбора с 1 ноября 2020 года до 30 апреля 2021 года", – говорится в сообщении.
По информации диппредставительства, требование об обязательном наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 пока остается без изменений. Его необходимо сделать не ранее, чем за 72 часа до прибытия в Египет.
Сейчас визовый сбор для туристов составляет $25.
По состоянию на 5 октября коронавирусом в мире заразилось более 35,3 млн человек. Умерло от коронавируса 1,04 млн человек, выздоровело 24,56 млн пациентов, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.
В Египте, по данным на 5 октября, выявлено 103 683 случая болезни, умер 5981 человек, выздоровело 97 335.