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Египет на полгода отменил визовый сбор для туристов

Туристов, которые прибудут в Египет с 1 ноября 2020 года до 30 апреля 2021 года, освободят от уплаты туристического сбора.

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Для въезда в Египет необходим отрицательный ПЦР-тест на COVID-19
Для въезда в Египет необходим отрицательный ПЦР-тест на COVID-19
Фото: depositphotos.com

Правительство Египта отменило визовый сбор для туристов, которые прибудут в страну с 1 ноября 2020 года до 30 апреля 2021 года. Об этом 5 октября сообщило посольство Украины в Египте на своей странице в Facebook.

"По решению египетского правительства, все туристы, прибывающие в губернаторства Южный Синай, Красное море, Луксор и Асуан, будут освобождены от уплаты визового сбора с 1 ноября 2020 года до 30 апреля 2021 года", – говорится в сообщении.

По информации диппредставительства, требование об обязательном наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 пока остается без изменений. Его необходимо сделать не ранее, чем за 72 часа до прибытия в Египет.

Сейчас визовый сбор для туристов составляет $25.

https://www.facebook.com/UKRinEGY/posts/2787439428187419

По состоянию на 5 октября коронавирусом в мире заразилось более 35,3 млн человек. Умерло от коронавируса 1,04 млн человек, выздоровело 24,56 млн пациентов, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

В Египте, по данным на 5 октября, выявлено 103 683 случая болезни, умер 5981 человек, выздоровело 97 335.

Теги: Египет, правительство, туристы, визы, Красное море, посольство Украины, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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