Хименес-Браво рассказал, как в его ресторане отреагировали на введение "карантина выходного дня"

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, ресторатор Эктор Хименес-Браво заявил, что вынужден был поднять цены в своем заведении после введения в Украине так называемого карантина выходного дня.

Хименес-Браво родился в Колумбии, а с 2011 года живет и работает в Украине Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво назвал введение "карантина выходного дня" сумасшествием для ресторанного бизнеса. Об этом он рассказал в интервью ведущей "Світського життя" на "1+1".

"Решение правительства закрыть рестораны в выходные – это для нас сумасшествие. Мы вынуждены поднимать цены, чтобы выжить", – заявил ресторатор.

"Карантин выходного дня" действует в Украине с 14 ноября. Ряд украинских городов отказался его вводить в связи с тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики.

23 ноября украинский президент Владимир Зеленский положительно оценил результаты "карантина выходного дня".

В Украине по состоянию на 24 ноября подтвердили 647 976 случаев коронавирусной инфекции, из них 12 287 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 11 263 пациента с COVID-19, выздоровело 299 358 человек.

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

Эктор Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.