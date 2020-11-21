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"Карантин выходного дня" – даже не полумера". Главврач госпиталя МВД рассказал, нужно ли в Украине вводить локдаун

Главный врач госпиталя Министерства внутренних дел Юрий Сак рассказал, что количество пациентов с тяжелым и "отяжелевшим" течением заболевания COVID-19 в его медучреждении увеличивается. Снизить рост заболеваемости в Украине, по его словам, может только ужесточение карантинных мер.

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Сак: На сегодняшний день, если мы говорим о жизни людей, то действительно нужно применять более решительные меры. Более жесткие
Сак: На сегодняшний день, если мы говорим о жизни людей, то действительно нужно применять более решительные меры. Более жесткие
Скриншот: Shuster online / YouTube

Главный врач госпиталя Министерства внутренних дел Юрий Сак заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 20 ноября о необходимости ужесточения карантинных ограничений в Украине в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

Он отметил, что жесткий карантин, который ввели в Италии весной, дал свой результат и волну заболеваемости удалось сбить.

"Когда мы прилетели в провинцию Марке, мы наблюдали спад эпидемии, которая началась за три недели до нашего прилета", – пояснил он.

Сак подчеркнул, что плотная коммуникация населения приводит к росту заболеваемости.

"В результате мы имеем рост тяжелых случаев, и то, что я вижу по своему госпиталю, мы видим, действительно, рост отяжелевших случаев. И неизбежно растет летальность. Что мы видим за последние две-три недели: по своему госпиталю могу сказать, что за это время произошел рост поступления пациентов с осложненными формами", – добавил он.

Главврач рассказал, что в его госпитале наблюдают дистанционно пациентов с легкой формой заболевания, у которых нет осложнений в виде, например, пневмонии.

"Мы сегодня занимаемся лечением пациентов, у которых развились осложнения коронавирусной инфекции – чаще всего встречается коронавирусная пневмония. Эта тенденция нарастает. На сегодняшний день у меня в госпитале находится 30 тяжелых пациентов, которые требуют кислородной терапии, которые требуют комплексной терапии, и мы видим, что каждый день рост поступивших пациентов, динамика только увеличивается", – подчеркнул медик.

Он отметил, что нужно разорвать цепочку контактов, чтобы сбить рост заболеваемости.

"Локдаун или ограничительные меры – это один из методов. Это подтвердит каждый эпидемиолог, который занимается серьезно любой инфекцией. На сегодняшний день это самые действенные и простые методы. Да, это больно для экономики. Любой экономист сейчас вступит со мной, как с врачом, в дискуссию, и скажет: "Нет, минуточку, давайте поговорим: мы угробим экономику и государству будет очень тяжело". Но на сегодняшний день, если мы говорим о жизни людей, то действительно нужно применять более решительные меры. Более жесткие. [По сравнению с тем] что мы наблюдали в Италии весной, тот карантин, который был там, на сегодняшний день "карантин выходного дня" – это даже не карантин. Это просто какие-то ограничения в работе каких-то заведений. Это даже не полумера по сравнению с тем, что было в Италии", – резюмировал Сак.

Юрий Сак был в группе украинских врачей-добровольцев, которая находилась в городе Пезаро, провинция Марке, на побережье Адриатического моря. Украинские врачи пробыли в Италии две с половиной недели и вернулись в Украину 23 апреля. Целью их поездки было помочь итальянским коллегам в лечении больных COVID-19 и получить необходимый опыт.

В Украине по состоянию на 21 ноября зарегистрировано более 612 655 случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 14 580 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 10 813 пациентов с COVID-19, выздоровело 282 313 человек.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил 17 ноября, что в случае, если заболеваемость вырастет до 20–30 тыс. в сутки, "мы получим очень быстро заполненность 100% коек в наших больницах и коллапс медицинской системы".

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: МВД, Украина, больница, карантин, лечение, госпиталь, медики, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Свобода слова Савика Шустера, пандемия, коронавирус
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