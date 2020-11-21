"За этим стоят оппоненты президента". Тимошенко отреагировал на заявление Уманского о строительстве дорог

Бывший министр финансов Игорь Уманский заявил, что в рамках проекта "Большое строительство" тендеры на строительство дорог постоянно выигрывают одни и те же шесть компаний. Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко отметил, что Уманский "просто выдумывает факты", и предположил, что это выгодно оппонентам главы государства.

Тимошенко: Ну к чему тут Ермак? Фото: president.gov.ua

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил 20 ноября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", что бывший советник руководителя Офиса президента, экс-министр финансов Игорь Уманский делает критические замечания по поводу проекта "Большое строительство", не владея информацией.

13 ноября Уманский заявил, что тендеры на строительство дорог в Украине постоянно выигрывают одни и те же шесть компаний.

"Любимцы "судьбы" или "картель", как их называют коллеги. Выигрывать вкусные тендеры могут только они. Но если присмотреться – эти компании не всегда строят дороги непосредственно, а перепродают подряды субподрядчикам с дисконтом 30–40%. Если сложить все тендеры этой "гнусной шестерки" и отнять эти "дисконты" – имеем (кто-то имеет!) около 36 млрд грн. Именно такую сумму получил дополнительно "Укравтодор" из "ковидного" фонда на "Большое строительство", – написал он в Facebook.

"Господин Уманский берет тему "скруток" (схема незаконного возмещения НДС, из-за которой, по данным экс-министра, бюджет ежемесячно теряет 4,5–4,8 млрд грн. – "ГОРДОН") – это действительно понятная коррупционная схема, которая была, туда прикрепляет тему дорог, по которой у него нет никакой информации. Просто выдумывает себе факты", – сказал Тимошенко.

По его мнению, за Уманским стоят оппоненты президента Владимира Зеленского.

"Этот проект президента "Большое строительство" – один из самых больших проектов этого года в стране. Строится инфраструктура. [Критика] выгодна оппонентам, которые стоят за Уманским и просто хотят нивелировать этот проект президента", – сказал заместитель главы Офиса президента.

Ведущий Савик Шустер попросил Тимошенко назвать фамилии оппонентов президента, но заместитель главы Офиса президента избежал ответа на вопрос.

Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, который тоже присутствовал в студии, предположил, что речь идет о руководителе Офиса президента Андрее Ермаке.

"Ну к чему тут Ермак?" – отреагировал Тимошенко.

"Внутривидовая борьба", – сказал ему Омелян.

"Я не думаю, что вы правы в этой информации. Думаю, за этим стоят оппоненты президента, и все", – ответил Тимошенко.

22 апреля Ермак сообщил, что Уманский станет его советником и будет заниматься вопросами коррупции в таможенных и налоговых органах.12 ноября Уманский раскритиковал решение властей ввести "карантин выходного дня" в Украине и написал заявление об уходе из Офиса президента.

18 ноября он провел пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что за время работы в ОПУ и Минфине убедился: "достучаться к власти, ее руководству можно исключительно публично – через экран телевизора, через соцсети". "Записки, предложения и другое, к сожалению, не принимаются", – сказал он.

Уманский трижды работал на руководящих должностях в Министерстве финансов Украины. В 2008–2010 годах был первым заместителем министра, в 2009–2010 годах – и.о. министра. Последний раз проработал министром финансов менее месяца – с 4-го по 30 марта 2020 года.