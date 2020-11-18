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ДЕНЬГИ

Уманский заявил, что Украине не стоит расчитывать на следующий транш МВФ до выполнения своих обязательств

Украина должна выполнить обязательства, взятые на себя в ходе подписания соглашения о выделении денег Международным валютным фондом, в обратном случае транш от МВФ она не получит, заявил бывший советник главы Офиса президента Украины и экс-министр финансов Игорь Уманский.

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Уманский предположил, что ждать транша от МВФ пока не стоит
Уманский предположил, что ждать транша от МВФ пока не стоит
Фото: Ihor Umanskyi / Facebook

Украина в очередной раз потеряла доверие своих международных партнеров после ситуации с решением Конституционного Суда Украины признать уголовную ответственность за недостоверное декларирование неконституционной. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил бывший советник главы Офиса президента Украины и экс-министр финансов Игорь Уманский, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"До того момента, пока Украина не выполнит обязательства, которые брала на себя, подписывая соглашение с Международным валютным фондом, ждать следующего транша нецелесообразно", – отметил Уманский.

Новую программу сотрудничества с Украиной stand-by исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня 2020 года, речь идет о выделении $5 млрд, которые планируют перечислить четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что до конца года Украина рассчитывает получить от МВФ два транша по $700 млн. Однако замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб считает, что такая возможность уже утрачена и нужно стараться получить один.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ. "Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека", – объяснил он.

Шевченко заявлял, что у МВФ "есть определенные беспокойства относительно антикоррупционной политики".

22 октября Шевченко сообщил, что Нацбанк ожидает очередной транш от МВФ до конца 2020 года.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В "Большой семерке" и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом.

В тот же день Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.

2 ноября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал законопроект о возобновлении действия отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции". 3 ноября документ поддержал профильный комитет.

Теги: МВФ, Конституционный Суд, Игорь Уманский, деньги, транш
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