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Сергей Фурса
Сергей Фурса

Инвестиционный банкир. Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital.


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Сейчас речь идет даже не о транше МВФ, а о том, чтобы в Украину приехала миссия Фонда. Умных людей можно обмануть. Но только один раз

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Украина просит миссию. Миссия невыполнима.

Состоялся телефонный разговор между президентом Украины и главой МВФ. Украинская сторона очень просила МВФ прислать миссию. Но МВФ пока не видит такой возможности. Для этого, по словам главы МВФ, необходимо: full agreement on actions needed prior to program review (полное согласие с действиями, необходимыми до рассмотрения программы).

Умных людей можно обмануть. Но только один раз. Второй раз они вам уже не верят.

При этом на данный момент речь идет даже не о транше. А о миссии МВФ. Почему для Украины так важна миссия? Потому что это сигнал, что сотрудничество разморожено. Что Украина в программе. Это позволило бы получить деньги от ЕС, например. По крайней мере позволило бы говорить с ЕС о такой возможности даже до получения транша. Хотя не факт, что сработало бы.

И точно визит миссии МВФ нужен для выхода на внешние рынки. Для получения денег инвесторов. Дело в том, что денег этих сейчас просто очень много. Мир пучит от денег. Американские фондовые индексы после победы Байдена и выхода новостей от производителей вакцин находятся на исторических максимумах. Поэтому инвесторы очень нуждаются в новых заемщиках. Особенно дающих такую высокую доходность, как Украина. А украинский бюджет очень нуждается в деньгах. Прямо очень. И вот будь от МВФ позитивный сигнал, уже на следующий день украинский Минфин объявил бы о новом выпуске.

В МВФ это тоже понимают. Не дураки. И дадут этот сигнал, только если снова смогут поверить в то, что Украина выполнит взятые на себя обязательства. Пока что, к сожалению, даже все пункты очень простой программы не выполнены. Заявление украинской стороны о том, что мы все выполнили для первого транша, не корректны. Мы, может быть, выполнили все, что должны были сделать на конец июля. Но конец июля был давно. А меморандум предусматривает расписание шагов, тайм-план реформ. И может для кого-то это станет сюрпризом, но чем позже вы выполняете требования, тем больше требований вам надо выполнить. И это логично. Это связь времени и пространства практически. И если вы выполнили то, что должны были в июле, но говорите о транше в декабре, то вы не получите транш, пока не сделаете все, что надо было исполнить до декабря. Потому что вы не выполняете план сотрудничества. Потому что вы не выполняете взятые на себя обязательства. А вы сами говорили, что обязуетесь к определенной дате провести определенные реформы. И если память плохая, то не беда, все записано в меморандуме.

Не говоря уже о том, что под удар поставлено множество реформ, сделанных в рамках сотрудничества с Фондом. Миссия приедет, только если будет full agreement, то есть в МВФ увидят, что у украинской власти есть план, как починить то, что они уже сделали, и президент под этим планом публично подпишется. Пока что президент не подписался даже под судебной реформой, которая предусмотрена сотрудничеством с МВФ. И речь тут только о приезде миссии, не о выделение денег. Деньги будут, только когда этот план реализуют. В чем есть огромные сомнения.

Где могут быть проблемы? Это восстановление доверия к НБУ, это бюджет на следующий год, где раздутый дефицит и завышенные доходы, и это, прежде всего, антикоррупционная инфраструктура, которую надо восстановить, куда уже можно приплюсовывать судебную реформу. В общем, типичная "миссия невыполнима". И неизменная повестка дня от наших партнеров в последние месяцы. Ничего нового.

Может ли Украина выйти на рынок без миссии МВФ? Теоретически может. Но выпуск будет небольшим. Опять же, все дело в очень хорошем настроении рынков. Им надо куда-то девать деньги. И на данный момент инвесторы готовы закрывать глаза на многое, готовы искать позитив там, где его нет (например, инвесторам очень понравилась резкая реакция президента на решение КСУ, потому что президент в первый раз за многие месяцы занял позицию, хоть никакого эффекта на реальность эта реакция и не имела), готовы на небольшой выпуск. По крайней мере, пока погода на рынках не изменилась.

Было ли когда-то такое уже в истории Украины? Да, это полностью повторяет стратегию "пропетлять", которую использовал Янукович в 2012–2013 годах. Допетлял в итоге.

Но определенное время такая стратегия работает. Ну как работает – позволяет избежать коллапса. Полного. Но "нам бы день продержаться, нам бы ночь простоять". И бюджет пустой. И денег на поддержку бизнеса нет. В условиях борьбы с коронавирусом, в условии карантина. Это жесткая диета в условии, когда вы болеете и вам нужно много питаться, чтобы восстановить силы. И если вы долго ее будете придерживаться, то конец вам не понравится.

И вопрос, почему мы оказались на диете во время болезни? Только потому, что кто-то решил, что можно кинуть партнеров. Только потому, что кто-то решил, что можно откатить реформы. Только потому, что кто-то решил, что бороться с коррупцией плохо. Только потому, что кто-то решил, что внешнее управление мешает управлять по-украински.

Ну вот теперь петляем. В рамках давних украинских традиций.

Источник: Sergey Fursa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, МВФ, НБУ, бизнес, реформы, дефицит, меморандум, деньги, транш, КСУ, Сергей Фурса, Минфин
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