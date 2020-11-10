НБУ выполняет обязательства в рамках сотрудничества с МВФ – глава Нацбанка

Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко заявил, что для страны остается стратегически важным продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

Национальный банк Украины (НБУ) выполняет обязательства перед Международным валютным фондом (МВФ). Об этом 9 ноября на встрече с главой миссии МВФ в Украине Иванной Владковой-Голлар заявил глава НБУ Кирилл Тимошенко, сообщил сайт регулятора.

"Национальный банк выполняет взятые на себя обязательства в рамках программы stand-by. Мы сохраняем последовательную монетарную политику, придерживаемся режимов инфляционного таргетирования и гибкого курса гривны, а также усиливаем реформу корпоративного управления в государственных банках. Кроме того, НБУ работает над сокращением доли проблемных кредитов банков", – сказал Шевченко.

Он подчеркнул, что "продолжение сотрудничества с МВФ является стратегически важным для Украины".

"Другого варианта мы не рассматриваем. Мы готовы к работе миссии в кратчайшие сроки", – подчеркнул глава НБУ.

Новую программу сотрудничества с Украиной stand-by исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня 2020 года, речь идет о выделении $5 млрд, которые планируют перечислить четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что до конца года Украина рассчитывает получить от МВФ два транша по $700 млн. Однако замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб считает, что такая возможность уже утрачена и нужно стараться получить один.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ. "Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека", – объяснил он.

Кирилл Шевченко заявлял, что у МВФ "есть определенные беспокойства относительно антикоррупционной политики".