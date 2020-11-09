МВФ требует от Украины сбалансированный и реальный бюджет– Гетманцев

Завышенный дефицит госбюджета Украины ставит под угрозу финансовую состоятельность Украины, считает нардеп от "Слуги народа", глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Международный валютный фонд (МВФ) недоволен проектом государственного бюджета Украины. Об этом 9 ноября заявил УНН народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"МВФ как кредитора, безусловно, беспокоит состояние наших публичных финансов. Учитывая указанное, партнеры требуют сбалансированного и реального бюджета. Реальный – здесь ключевое слово. Ведь если мы предполагаем завышенный дефицит без реальных источников покрытия, то это ставит под угрозу нашу финансовую состоятельность", – сказал Гетманцев.

Он отметил, что в сбалансированном и реальном госбюджете "без иллюзий" заинтересована и сама Украина, но пока к финансовому документу "огромное количество замечаний".

"У нас есть вопрос и к расходной, и к доходной части бюджета. Однако наибольшее беспокойство вызывает дефицит и государственный долг. Дефицит объемом 6% ВВП – огромный. Но еще больше вызывает беспокойство неопределенность с источниками его покрытия. Минфин рассчитывает привлечь... 700 млрд грн на внутреннем рынке. Я не вижу такого потенциала, такой ликвидности на рынке", – объяснил председатель финансового комитета Рады.

5 ноября Верховная Рада приняла за основу проект госбюджета на 2021 год, который предусматривает доходы в размере 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн и дефицит – 270 млрд грн.

Украина рассчитывает получить от МВФ транш в размере $700 млн до конца 2020 года.