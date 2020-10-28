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Гетманцев: Для нас сверхзадача – догнать Беларусь или Россию

В интервью изданию "ГОРДОН" нардеп от "Слуги народа", глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что сделать из Украины Францию не получится и при жизни следующего поколения.

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Гетманцев: Экономическое развитие очень долгий, кропотливый, каждодневный труд
Гетманцев: Экономическое развитие – очень долгий, кропотливый, каждодневный труд
Фото: Danil Getmantsev / Facebook

Сверхзадачей для украинской экономики является догнать Беларусь или Россию. Такое мнение выразил в интервью изданию "ГОРДОН" народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Чтобы догнать Польшу по уровню ВВП на душу населения, нам минимум 40 лет надо. (...) К чему я говорю? Нет простых решений. Надо смотреть правде в глаза: сделать из Украины Францию не получится даже при жизни наших детей. Для нас сверхзадача – догнать Беларусь или Россию, у которой – на минуточку! – ВВП в три раза больше, чем у нас. Недавно вышел отчет МВФ о доходах населения в мире. Он подтверждает это", – сказал он.

Глава парламентского комитета подчеркнул, что "Южной Корее понадобилось 40 лет, чтобы превратиться из страны – экспортера водорослей в страну – экспортера высокоточной техники".

"Нам, к слову, понадобилось 30 лет, чтобы пройти путь в обратном направлении… Экономическое развитие – очень долгий, кропотливый, каждодневный труд. Комплексный труд, где надо в том числе и законы внедрять, и ошибки исправлять, и еще раз внедрять уже исправленные законы. Это касается всех сфер, в том числе налоговой, правоохранительной и судебной. Мы не можем сегодня делать сначала одно, а потом другое. Мы должны работать по всем направлениям вместе. Тогда будет толк", – объяснил Гетманцев.

Гетманцев: Страны третьего мира намного успешнее нас. А мы до сих пор считаем, если снимем Авакова – проснемся в богатой Украине. Читайте полную версию интервью

По прогнозам правительства, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8% при инфляции 6,8%. Всемирный банк считает, что экономика Украины упадет на 3,5%.

В то же время Международный валютный фонд считает, что ВВП Украины в этом году сократится на 8,2%, в 2021-м – вырастет на 1,1%, в 2022-м – на 3%. На докризисный уровень экономика выйдет не раньше 2023 года, считают в МВФ.

По прогнозу Нацбанка, экономика Украины сократится в 2020 году на 5%, в 2021 году восстановительный рост составит 4,3%. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что в 2020 году экономика Украины сократится на 6,5% и вырастет на 3,8% и 3,5% в 2021-м и 2022 годах.

Теги: Россия, Беларусь, Польша, Франция, ВВП, экономика, Даниил Гетманцев
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