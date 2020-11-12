Даты визита представителей МВФ в Украину согласуют после прогресса в ключевых вопросах – Шевченко

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко надеется, что миссия Международного валютного фонда посетит Украину в 2020 году.

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, который находится с визитом в США, заявил, что даты визита миссии Международного валютного фонда будут известны после решения ряда вопросов, которые беспокоят представителей МВФ. Об этом он заявил 11 ноября в комментарии "Голосу Америки".

"Для того чтобы появились даты, нужно достичь прогресса во всех блоках вопросов. Если пути решения вопросов будут наработаны и мы с обеих сторон начнем по ним двигаться, то я в этом вопросе оптимист: у Украины есть все шансы принять миссию МВФ до конца этого года", – сказал Шевченко.

По его словам, с МВФ обсуждают три блока вопросов: решения Конституционного Суда и антикоррупционной деятельности в Украине, проект бюджета Украины на 2021 год и работа НБУ.

"Наибольшее беспокойство в свое время вызвало решение Конституционного Суда. Но [президент Украины] Владимир Зеленский был предсказуем в своей реакции на такие вызовы от Конституционного Суда. Четкие месседжи, которые сделал президент, показали, что у Украины нет другого пути, Украина будет прилагать все усилия, чтобы в дальнейшем поддерживать антикоррупционную инфраструктуру", – сказал глава Нацбанка.

Новую программу сотрудничества с Украиной stand-by исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня 2020 года, речь идет о выделении $5 млрд, которые планируют перечислить четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что до конца года Украина рассчитывает получить от МВФ два транша по $700 млн. Однако замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб считает, что такая возможность уже утрачена и нужно стараться получить один.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ. "Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека", – объяснил он.

Шевченко заявлял, что у МВФ "есть определенные беспокойства относительно антикоррупционной политики".

22 октября Шевченко сообщил, что Нацбанк ожидает очередной транш от МВФ до конца 2020 года.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В "Большой семерке" и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом.

В тот же день Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.

2 ноября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал законопроект о возобновлении действия отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции". 3 ноября документ поддержал профильный комитет.