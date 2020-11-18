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Глава МВФ в разговоре с Зеленским заявила о прогрессе в сотрудничестве с Украиной

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что украинская власть быстро среагировала и приняла меры после решения КСУ. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что продолжение реформы антикоррупционных органов является одним из приоритетов.

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Георгиева отметила, что команда МВФ ценит сотрудничество с главой НБУ
Георгиева отметила, что команда МВФ ценит сотрудничество с главой НБУ
Фото: EPA

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева во время телефонной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским отметила, что работа премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с командой МВФ позволила закрепить отношения сторон на "высоком уровне и достичь хорошего прогресса". Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Георгиева также заявила, что украинская власть быстро среагировала и приняла меры после решения КСУ. Она добавила, что Фонд ценит сотрудничество главы НБУ Кирилла Шевченко с командой МВФ.

"Для меня продолжение реформы антикоррупционных органов является одним из приоритетов. Мы приняли ряд срочных шагов и решений, в частности созвали заседание СНБО, правительство внесло распоряжение по обеспечению функционирования реестра е-деклараций, а я предложил парламенту проект закона о перезагрузке всего состава Конституционного Суда", – сообщил Зеленский. 

По словам президента, угроз для деятельности НАБУ нет. Команды обсудили полный возврат е-декларирования и отметили план действий и подготовку соответствующих законопроектов, добавил он.

Президент, в свою очередь, отметил, что последовательно поддерживает независимость НБУ, подчеркнув, что Украина выполнила "все структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы МВФ".

В пресс-службе заявили, что стороны обсудили важность принятия сбалансированного бюджета на 2021 год, а также риски решения КСУ об отмене части положений антикоррупционного законодательства.

Новую программу сотрудничества с Украиной stand-by исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня 2020 года, речь идет о выделении $5 млрд, которые планируют перечислить четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что до конца года Украина рассчитывает получить от МВФ два транша по $700 млн. Однако замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб считает, что такая возможность уже утрачена и нужно стараться получить один.

Зеленский убежден, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ. "Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека", – объяснил он.

Шевченко заявлял, что у МВФ "есть определенные беспокойства относительно антикоррупционной политики".

Теги: МВФ, НБУ, СНБО, законодательство, Владимир Зеленский, Кристалина Георгиева, КСУ, НАБУ
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