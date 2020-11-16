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Миллиардер Бахматюк: Примером для Украины должна стать Грузия, занявшая очень жесткую позицию к МВФ и получившая вдвое больше, чем просила

Бизнесмен, миллиардер, владелец агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" Олег Бахматюк в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил мнение, что Украина "посадила себя на иглу" кредитов.

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МВФ это хорошо, но альтернатива усиливает возможности, считает Бахматюк
МВФ – это хорошо, но альтернатива усиливает возможности, считает Бахматюк
Фото: ЕРА

Украине следует занимать более жесткую позицию по отношению к Международному валютному фонду (МВФ). Такое мнение бизнесмен, миллиардер, владелец агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" Олег Бахматюк выразил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Разве не стыдно, что президент государства должен просить $1,5 млрд? У Словении ВВП 100 млрд. У Словении! О чем мы говорим? Настолько мы посадили себя на иглу… Это как наркомания. Ты принимаешь обезболивающее – и становишься наркоманом. Не лечишь болезнь – это приводит к рецидиву, а в конце – к смерти организма", – сказал миллиардер.

Он привел пример отношений Грузии и МВФ при президенте Михаиле Саакашвили, который занимал эту должность в 2004-2013 годы.

"Я говорил с его командой. Вы знаете, небольшая страна – Грузия – в начале его каденции заняла очень жесткую позицию в МВФ. И что она получила взамен? Она получила через восемь месяцев в два раза больше, чем просила. И получила гораздо лучшие условия от Европейского союза. Потому что сумела за счет тех людей, которые представляли ее на внешних рынках, в политических, экономических и личных коммуникациях быть интересной", – объяснил Бахматюк.

По его словам, "МВФ – это хорошо, кредиторы – это хорошо, но альтернатива усиливает твои возможности".

Миллиардер Бахматюк: Война с Сытником забрала у меня больше, чем война с Россией. Читайте полную версию интервью

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9 июня исполнительный совет МВФ одобрил новую программу сотрудничества с Украиной stand-by, речь идет о выделении $5 млрд, которые планируют перечислить четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что до конца года Украина рассчитывает получить от МВФ два транша по $700 млн. Однако замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб считает, что такая возможность уже утрачена и нужно стараться получить один.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ. "Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека", – объяснил он.

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявлял, что у МВФ "есть определенные беспокойства относительно антикоррупционной политики". В октябре он говорил, что Нацбанк ожидает очередной транш от МВФ до конца 2020 года.

Теги: Украина, Грузия, МВФ, ВВП, экономика, деньги, кредиты, Олег Бахматюк, миллиардер, сотрудничество
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