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Миллиардер Бахматюк: Почему печатать деньги можно Америке, Японии, ЕС, а Украине нельзя?

Курс валюты – это баланс между внутренним и внешним спросом с элементами конъюнктуры, это "школа для больших дядь – Украина там не играет пока". Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил украинский бизнесмен, миллиардер Олег Бахматюк.

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Бахматюк: Представляете, какая в Украине сильная экономика? Иллюзия это худшее, что может быть
Бахматюк: Представляете, какая в Украине сильная экономика? Иллюзия – это худшее, что может быть
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Информация о том, что в результате кризиса, вызванного пандемией короавируса, экономика Украины упадет на 6%, может являться иллюзией. Об этом украинский бизнесмен, миллиардер, бывший владелец "VAB Банка" Олег Бахматюк сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"У вас не возникает вопросов? Что это за экономическое чудо: Украина упадет на 6%, а падение ВВП Германии – 11%, Франции – 13%, Испании – 14%, Штатов – 12%. Представляете, какая в Украине сильная экономика? Иллюзия – это худшее, что может быть", – считает Бахматюк.

По его словам, в такой ситуации надо принимать решение "капитану корабля".

"В данном случае он должен был принять решение. Он все равно к этому придет. Но временные рамки сужаются. И когда делают экономический анализ президенту и говорят, что у нас дефицит – все! И оказывается, нельзя печатать деньги. Представляете, какая страшная беда?! То есть Америке можно печатать деньги, Японии можно печатать деньги, Германии можно печатать деньги, Европейскому союзу, а Украине нельзя. А можно сказать почему?" – отметил бизнесмен.

Он отметил, что курс валюты – это баланс между внутренним и внешним спросом с элементами конъюнктуры.

Миллиардер Бахматюк: Война с Сытником забрала у меня больше, чем война с Россией. Читайте полную версию интервью

"Так Китай играет или Европейский союз. У них экспорт больше, а значит, больше поток. Это уже школа для больших дядь – Украина там не играет пока. Но эти балансы можно попробовать сделать", – считает Бахматюк.

По прогнозу Международного валютного фонда, ВВП Украины по итогам 2020 года упадет на 8,2%, Всемирный банк прогнозирует падение на 5,5%.

В начале ноября в Министерстве экономики Украины отметили, что прогноз сокращения ВВП по итогам текущего года остается неизменным – на уровне 4,8%. Сокращение экономики в IV квартале прогнозируется на уровне 3%. Цифры указаны с учетом того, что до конца года в Украине и мире не ухудшится ситуация с пандемией COVID-19.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Германия, Дмитрий Гордон, Украина, ВВП, экономика, курс валют, Европейский союз, Европа, Олег Бахматюк
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