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Миллиардер Бахматюк: "Накормим весь мир" может стать национальной идеей для Украины

Бизнесмен, миллиардер, владелец агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" Олег Бахматюк в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону отметил, что Украине "Бог дал возможности", которые помогли бы воплотить идею "накормим весь мир".

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Бахматюк: Вы знаете, что в бразильском парламенте аграрная фракция это 70%?
Бахматюк: Вы знаете, что в бразильском парламенте аграрная фракция – это 70%?
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Национальной идеей Украины может стать "накормим весь мир". Такое мнение бизнесмен, миллиардер, владелец агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" Олег Бахматюк выразил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Как национальная идея. Идея "Накормим весь мир". И построим успешную страну. Будет ли она воплощена? Надеюсь, что будет", – сказал бизнесмен.

По его словам, Украине для этого "Бог дал возможности".

"Есть избитая формула "Мы накормим весь мир". Это примерный путь, который прошли Бразилия и Аргентина. За последние 20 лет они стали участниками геополитики благодаря тому, что поставляют свои товары на территорию ЕС, Ближнего Востока, Китая. То есть они стали геополитическими игроками, которые привлекли огромные инвестиции на свою территорию. И это в какой-то степени объединило нацию. Вы знаете, что в бразильском парламенте аграрная фракция – это 70%? А что это значит? Избиратели проголосовали за людей, которые представляют аграрный сектор. Почему? Потому что они привели деньги, построили дороги, мосты", – объяснил Бахматюк.

Миллиардер Бахматюк: Война с Сытником забрала у меня больше, чем война с Россией. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

6 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не использовала земельный потенциал на $85 млрд. "29 лет свободное пользование землей было ограничено. А значит, ее ценность занизили в разы. Пропало почти 5 млн га земли. Развитие инвестиций в сельское хозяйство было заторможено на десятилетия", – пояснил он.

Теги: Украина, инвестиции, сельское хозяйство, Бразилия, бизнес, Олег Бахматюк, миллиардер
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