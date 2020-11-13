Миллиардер Бахматюк: Я инвестировал в Украину $3,5 млрд и построил две крупнейшие в мире птицефабрики

Бахматюк: Мы привлекали внешние заимствования. Это порядка $2 млрд в течение восьми лет Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский бизнесмен, миллиардер, владелец агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" Олег Бахматюк в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что инвестировал в Украину около $3,5 млрд.

"[Я инвестировал в экономику Украины] порядка $3–3,5 млрд… Мы пошли двумя путями. Первый путь – это привлечение ресурса для создания глобального игрока. Мы построили порядка 3 млн элеваторов. Мы построили две крупнейшие птицефабрики в мире. Каждая птицефабрика производит 1,5 млрд яиц. В Херсоне самая большая фабрика в мире по производству яйца. В Пекине в два раза меньше фабрика. Я когда ее увидел, мы с теми же производителями сделали вдвое большую фабрику. Сначала в Каменце-Подольском [Хмельницкой области], а потом в Херсоне", – сказал Бахматюк.

Он отметил, что на строительство привлекались в том числе и кредитные средства.

"Мы построили семенные заводы, инкубатор в Макарове (тоже самый большой в Европе), мы закупили техники где-то на 500–600 млн. То есть мы построили кластер, который имел высокую продукционную возможность и возможность выхода на внешние рынки. Мы для этого привлекали внешние заимствования. Это порядка $2 млрд в течение восьми лет", – подчеркнул бизнесмен.

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Бахматюк является фигурантом уголовного производства о завладении средствами стабилизационного кредита "VAB Банка" на сумму 1,2 млрд грн, выданного в октябре 2014 года. В октябре 2019 года из-за уголовного преследования бизнесмен покинул Украину, сейчас с семьей проживает в Вене. В ноябре ему заочно сообщили о подозрении.

Бизнесмен находится в розыске в Украине. Ему инкриминируют две статьи Уголовного кодекса: ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем).

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