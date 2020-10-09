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Списание исправных вагонов ради покупки новых – неэффективные инвестиции для "Укрзалізниці" – эксперт

Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков считает, что вагоны необходимо списывать, исходя из их технического состояния, а не срока эксплуатации.

Каленков: Инвестиционные ресурсы, которые есть у "Укрзалізниці", намного эффективнее направить на расшивку узких мест и улучшение состояния путей
Каленков: Инвестиционные ресурсы, которые есть у "Укрзалізниці", намного эффективнее направить на расшивку узких мест и улучшение состояния путей
Фото: depositphotos.com

Списание вагонов из-за сокращения срока эксплуатации заставит "Укрзалізницю" покупать новые вагоны, хотя значительно важнее направлять инвестиции на обновление железнодорожной инфраструктуры. Такое мнение "Главкому" высказал президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков, комментируя намерение Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации вагонов.

По его словам, "Укрзалізниці" тоже придется списать "внушительное количество вагонов".

"Инвестиционные ресурсы, которые есть у "Укрзалізниці", намного эффективнее направить на расшивку узких мест и улучшение состояния путей вместо того, чтобы покупать новые вагоны. Тем более, если старые могли бы еще эксплуатироваться достаточно эффективно", – сказал Каленков.

Он подчеркнул, что грузоотправители сильнее всего заинтересованы, чтобы подвижной состав был надлежащего качества, а техническое состояние вагонов зависит не столько от срока эксплуатации вагонов, сколько от условий и интенсивности эксплуатации.

"Какое решение видим мы? Не устанавливать какие-то сроки, тем более нереальные, к ограничению сроков эксплуатации вагонов, а ужесточать технические требования. Делать так, чтобы ремонты проходили на сертифицированных площадках, на тех же вагоностроительных комбинатах. Чтобы этот капитальный ремонт позволял эти вагоны эксплуатировать еще достаточно долгий срок", – объяснил Каленков.

Президент ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых железнодорожных перевозок, Наталья Петриченко заявила, что намерение Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации грузовых вагонов нарушает европейские директивы. В свою очередь, вице-президент Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов назвал намерения Мининфраструктуры "очень странным решением", отметив, что вагоны нужно списывать, исходя из их технического состояния, а не срока эксплуатации.

Теги: Укрзалізниця, Мининфраструктуры, инфраструктура, Укрметаллургпром, Александр Каленков
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