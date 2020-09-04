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Министр Петрашко продавил решение продолжить действие коррупционных схем на рынке серной кислоты – "Укрметаллургпром"

Глава "Укрметаллургпрома" Александр Каленков заявил, что не понимает позицию министра экономики Игоря Петрашко, имевшего достаточно оснований для отмены квот на серную кислоту, из-за которых отечественные производители кислоты теряют миллионы из-за продажи ее через посредников, а ее потребители испытывают острый дефицит ресурса.

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Александр Каленков: Все схемы коррупционные, которые работали, они будут продолжать работать
Александр Каленков: Все схемы коррупционные, которые работали, они будут продолжать работать
Фото: ukrmetprom.org

Министр экономразвития Игорь Петрашко продавил решение о продолжении действия квот на импорт серной кислоты, которые привели к созданию коррупционных схем на рынке. Об этом заявил изданию "ГОРДОН" президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

По его словам, на заседании Межведомственной комиссии по международной торговле было принято решение оставить без изменения действующие квоты на импорт серной кислоты, которые привели к монополизации рынка, росту цен на ресурс и коррупционным схемам. При этом принято решение об отмене разделения квот по странам (ранее была дана преференция Беларуси).

"Все коррупционные схемы, которые работали, будут продолжать работать – непрозрачная система выдачи квот, непрозрачная система реализации государственными компаниями серной кислоты – все это сохраняется, также как и сохраняются и чрезмерные цены, которые позволяют зарабатывать некоторым частным лицам, которые кормятся на двух государственных предприятиях – "Восточный ГОК" и "Сумыхимпром", – сказал Каленков.

Глава "Укрметаллургпрома" заявил, что не понимает позицию министра экономики, имевшего достаточно оснований для отмены квот на серную кислоту, из-за которых отечественные производители кислоты теряют миллионы из-за продажи ее через посредников, а ее потребители испытывают острый дефицит ресурса.

"У министра была возможность полностью вникнуть в суть проблемы. Почему было принято такое решение, я не знаю, потому что это не поддается ни экономической целесообразности, ни государственным интересам, ни просто логике", – подчеркнул Каленков.

Внефракционный народный депутат Муса Магомедов обратился в НАБУ по поводу нарушений на госпредприятии "Восточный ГОК", которое продает свою продукцию – серную кислоту – исключительно через посредника, в результате чего государству был нанесен ущерб на 137 млн грн.

С 1 сентября 2018 года межведомственная комиссия по международной торговле Минэкономразвития ввела квоты на поставки серной кислоты. Официальной причиной стала якобы защита отечественного производителя, но в результате введения ограничений цены на серную кислоту без объективных предпосылок выросли почти в два раза, произошла монополизация рынка, писал "Главком".

По оценкам издания, это привело к тому, что предприятия-потребители оказались в заложниках у отдельных посредников: те срывают поставки, диктуют экономически необоснованные условия, однако выбора нет – купить серную кислоту из-за квот на импорт можно только у ограниченного круга поставщиков, которыми, как правило, являются частные компании, а не государственные предприятия, которые эту серную кислоту производят. 

Портал подчеркивал, что эксперты и представители профильных ассоциаций настаивают на необходимости немедленной отмены ограничений на импорт серной кислоты и олеума для нивелирования рисков недостаточного обеспечения предприятий-потребителей критически важным для них сырьем, а также на создании условий для разрушения коррупционных схем, которые на фоне введения квот были построены вокруг государственных предприятий – производителей серной кислоты.

Теги: импорт, цены, квоты, Укрметаллургпром, Александр Каленков
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