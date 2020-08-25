Нардеп Магомедов потребовал от Министерства экономики обнародовать финансовые отчеты, подтверждающие обоснованность квот на серную кислоту

По информации внефракционного народного депутата Мусы Магомедова, почти два года в Украине действует масштабная коррупционная схема на рынке серной кислоты, который из-за введения квот на импорт этой продукции полностью монополизирован.

Муса Магомедов: К сожалению, предприятия, которые должны публиковать свою отчетность, скрывают ее именно в этом году Фото: Муса Магомедов / Facebook

Министерство экономики Украины скрывает финансовые отчеты производителей серной кислоты и покрывает коррупционную схему, организованную благодаря введению квот на импорт ресурса, заявил в своем Facebook внефракционный народный депутат Муса Магомедов.

По словам депутата, почти два года в Украине действует масштабная коррупционная схема на рынке серной кислоты, который из-за введения квот на импорт этой продукции полностью монополизирован. При этом несмотря на рост цен на ресурс на рынке, отечественные производители кислоты демонстрируют финансовые убытки, а посредники – прибыли, что заставляет подозревать наличие коррупции.

"На сегодняшний день схема представляется довольно простой. Есть единственные в Украине производители серной кислоты – "Сумыхимпром", Восточный ГОК, которые должны увеличить доход от ее продажи при росте цены вдвое и показать хотя бы минимальное улучшение финансовых показателей. К сожалению, предприятия, которые должны публиковать свою отчетность, скрывают ее именно в этом году, когда промышленники начали задавать все больше вопросов относительно эффективности введенных квот. Однако чистый убыток Восточного ГОКа в 2019 году составил 680 млн грн (вместо 389 млн грн прибыли в 2018 году). Аналогичная ситуация в ГП "Сумыхимпром" – в 2019 году ущерб составил 11 млн грн", – пояснил Магомедов.

По его мнению, компании-посредники – ООО "Торгсервис" и ООО "Химвектор", а также импортеры серной кислоты из Беларуси (ООО "Химекс" и ООО "Запад") зарабатывают на этой афере.

Депутат сообщил, что направил запрос к министру экономики Игорю Петрашко с требованием предоставить подробную информацию о влиянии введенных квот на финансовые результаты производителей серной кислоты, расчеты дополнительных доходов, которые получили компании-посредники, а также данные о себестоимости производства.

С 1 сентября 2018 года межведомственная комиссия по международной торговле Минэкономразвития ввела квоты на поставки серной кислоты. Официальной причиной стала якобы защита отечественного производителя, но в результате введения ограничений цены на серную кислоту без объективных предпосылок выросли почти в два раза, произошла монополизация рынка, писал "Главком".

По оценкам издания, это привело к тому, что предприятия-потребители оказались в заложниках у отдельных посредников: те срывают поставки, диктуют экономически необоснованные условия, однако выбора нет – купить серную кислоту из-за квот на импорт можно только у ограниченного круга поставщиков, которыми, как правило, являются частные компании, а не государственные предприятия, которые эту серную кислоту производят.

Портал подчеркивал, что эксперты и представители профильных ассоциаций настаивают на необходимости немедленной отмены ограничений на импорт серной кислоты и олеума для нивелирования рисков недостаточного обеспечения предприятий-потребителей критически важным для них сырьем, а также на создании условий для разрушения коррупционных схем, которые на фоне введения квот были построены вокруг государственных предприятий – производителей серной кислоты.