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Нардеп Магомедов заявил, что в НАБУ должны разобраться с коррупцией с серной кислотой

По информации внефракционного народного депутата Мусы Магомедова, крупнейший производитель серной кислоты в Украине, госпредприятие "Восточный ГОК", несет убытки в то время, как цена на его продукцию растет.

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Магомедов: Насколько я знаю, НАБУ зарегистрировало обращение и, по-моему, уже определило детективов, которые этим вопросом занимаются
Магомедов: Насколько я знаю, НАБУ зарегистрировало обращение и, по-моему, уже определило детективов, которые этим вопросом занимаются
Фото: radiosvoboda.org

Национальное антикоррупционное бюро Украины должно разобраться с коррупционной схемой при продаже серной кислоты, заявил внефракционный народный депутат Украины Муса Магомедов в комментарии "Главкому".

По его информации, крупнейший производитель серной кислоты в Украине, госпредприятие "Восточный ГОК", несет убытки в то время, как цена на его продукцию растет, потому что серную кислоту продают только через посредников.

"Насколько я знаю, НАБУ зарегистрировало обращение и, по-моему, уже определило детективов, которые этим вопросом занимаются, – сказал политик. – Почему, когда серная кислота растет в цене в два раза, а сера падает в два раза, почему вместо того, чтобы зарабатывать, отечественные производители серной кислоты терпят убытки, – с этим вопросом нужно разбираться дальше".

7 июля Магомедов сообщил, что продажа продукции через посредников привела к потере государственным предприятием "Восточный ГОК" 137 млн грн и Национальное антикоррупционное бюро Украины проведет расследование возможных злоупотреблений на госпредприятии.

С 1 сентября 2018 года Межведомственная комиссия по международной торговле Минэкономразвития ввела квоты на поставки серной кислоты. Официальной причиной стала якобы защита отечественного производителя, но в результате введения ограничений цены на серную кислоту без объективных предпосылок выросли почти в два раза, произошла монополизация рынка, писал "Главком".

По оценкам издания, это привело к тому, что предприятия-потребители оказались в заложниках у отдельных посредников: те срывают поставки, диктуют экономически необоснованные условия, однако выбора нет – купить серную кислоту из-за квот на импорт можно только у ограниченного круга поставщиков, которыми, как правило, являются частные компании, а не государственные предприятия, которые эту серную кислоту производят. 

Портал подчеркивал, что эксперты и представители профильных ассоциаций настаивают на необходимости немедленной отмены ограничений на импорт серной кислоты и олеума для нивелирования рисков недостаточного обеспечения предприятий-потребителей критически важным для них сырьем, а также на создании условий для разрушения коррупционных схем, которые на фоне введения квот были построены вокруг государственных предприятий – производителей серной кислоты.

Теги: коррупция, антикоррупционное бюро, убытки, Муса Магомедов, НАБУ, Восточный ГОК
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