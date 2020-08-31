Мариупольский меткомбинат имени Ильича потребовал от Минэкономики немедленно отмнить квоты на импорт серной кислоты

Проблемы с поставками серной кислоты возникли после введения квот на ресурс, даже несмотря на то, что цена на него существенно возросла, заявили на Мариупольском меткомбинате имени Ильича.

Стоимость ресурса для ММК сейчас вдвое выше, чем на рынке РФ для местных металлургов, заявили в компании Фото: gmk.center

Из-за квот на импорт серной кислоты Мариупольский меткомбинат имени Ильича регулярно недополучает ресурс, что грозит срывом экспортных контрактов по поставкам металлопроката. Правительство должно отменить квоты, об этом говорится в обращении ПАО "ММК имени Ильича" к премьер-министру Украины, которое 31 августа компания распространила в СМИ.

На предприятии отметили, что в очередной раз столкнулись с негативными последствиями введения режима квотирования на серную кислоту. В частности, трейдер национального производителя ООО "НПП Заря" – ООО "Фирма "Електропостачзбут" на конец августа отгрузил меткомбинату лишь 36% законтрактованного на август объема ресурса. Такое положение дел может привести к невыполнению "ММК имени Ильича" экспортных контрактов по поставкам металлопроката, подчеркнули на комбинате.

В компании также отметили, что проблемы с поставками серной кислоты возникли после введения квот на ресурс, даже несмотря на то, что цена на него существенно возросла.

"Созданная квотами монополия национальных производителей на рынке серной кислоты привела к значительному росту цен на ресурс (на 80–100%), поэтому стоимость ресурса для нас сейчас вдвое выше, чем на рынке РФ для местных металлургов. Однако даже такой уровень цен не гарантирует наличие ресурса на нашем предприятии, поскольку мы регулярно имеем дело с перебоями поставки товара местными производителями, при этом не имея возможности диверсифицировать закупки за счет импортных производителей", – говорится в обращении.

В компании призвали правительство не допустить срыва экспортных обязательств меткомбината и отменить квоты на импорт серной кислоты.

С 1 сентября 2018 года межведомственная комиссия по международной торговле Минэкономразвития ввела квоты на поставки серной кислоты. Официальной причиной стала якобы защита отечественного производителя, но в результате введения ограничений цены на серную кислоту без объективных предпосылок выросли почти в два раза, произошла монополизация рынка, писал "Главком".

По оценкам издания, это привело к тому, что предприятия-потребители оказались в заложниках у отдельных посредников: те срывают поставки, диктуют экономически необоснованные условия, однако выбора нет – купить серную кислоту из-за квот на импорт можно только у ограниченного круга поставщиков, которыми, как правило, являются частные компании, а не государственные предприятия, которые эту серную кислоту производят.

Портал подчеркивал, что эксперты и представители профильных ассоциаций настаивают на необходимости немедленной отмены ограничений на импорт серной кислоты и олеума для нивелирования рисков недостаточного обеспечения предприятий-потребителей критически важным для них сырьем, а также на создании условий для разрушения коррупционных схем, которые на фоне введения квот были построены вокруг государственных предприятий – производителей серной кислоты.

Как сообщал "Обозреватель", внефракционный народный депутат Сергей Магера обратился к руководителю Главного управления Нацполиции в Киеве с заявлением о том, что Минэкономики не реагирует на нарушения, происходящие на госпредприятии "Восточный ГОК", в результате которых государству нанесен ущерб на 137 млн грн. Депутат отметил, что госпредприятие "Восточный ГОК", которое является одним из крупнейших производителей серной кислоты, получает убытки вследствие того, что продает свою продукцию не конечным потребителям, а посредникам. В частности, "эксклюзивным посредником" госпредприятия является ООО "Фирма Торгсервис", не являющаяся производителем этого ресурса.

Депутат обратил внимание на то, что Межведомственная комиссия по международной торговле, председателем которой является министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, косвенно способствует совершению таких уголовных нарушений. В частности тем, что не принимает меры по пересмотру квот на импорт серной кислоты. Манера попросил полицию разобраться в ситуации.

Экс-глава Государственной регулярной службы Ксения Ляпина резко раскритиковала деятельность министра экономики Петрашко, писал "Главком". По ее словам, квоты на серную кислоту были введены якобы с целью поддержки национального производителя, однако на практике это привело к монополизации рынка.