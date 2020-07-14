Квоты на серную кислоту привели к монополизации рынка – Ляпина

Введение квот на импорт серной кислоты в Украину привело к росту цены на нее, в результате металлургические предприятия вынуждены платить за этот ресурс значительно больше, чем раньше, заявила экс-глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина.

Ксения Ляпина: Мы так и прогнозировали, что так оно произойдет Фото: 112.ua

Введение квот на серную кислоту привело к монополизации рынка, их надо отменить. Об этом заявила в комментарии порталу Politeka экс-глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина.

"Надо отказываться от этого квотного принципа, потому что именно здесь защита национального производителя идет национальному производителю не на пользу. И другому, не серной кислоты, а всего прочего, в частности металлургам, в частности другим отраслям. Поэтому от этого квотирования, которое было введено, надо отказываться или его существенно менять", – убеждена она.

Цена на серную кислоту в результате возросла, что увеличило затраты, в частности, метталургических предприятий, добавила эксперт.

"Гораздо больше, абсолютно. Мы так и прогнозировали, что так оно произойдет. Произошла монополизация", – подытожила Ляпина.

С 1 сентября 2018 года Межведомственная комиссия по международной торговле Минэкономразвития ввела квоты на поставки серной кислоты. Официальной причиной стала якобы защита отечественного производителя, но в результате введения ограничений цены на серную кислоту без объективных предпосылок выросли почти в два раза, произошла монополизация рынка, писал "Главком".

По оценкам издания, это привело к тому, что предприятия-потребители оказались в заложниках у отдельных посредников: те срывают поставки, диктуют экономически необоснованные условия, однако выбора нет – купить серную кислоту из-за квот на импорт можно только у ограниченного круга поставщиков, которыми, как правило, являются частные компании, а не государственные предприятия, которые эту серную кислоту производят.

Портал подчеркивал, что эксперты и представители профильных ассоциаций настаивают на необходимости немедленной отмены ограничений на импорт серной кислоты и олеума для нивелирования рисков недостаточного обеспечения предприятий-потребителей критически важным для них сырьем, а также на создании условий для разрушения коррупционных схем, которые на фоне введения квот были построены вокруг государственных предприятий – производителей серной кислоты.