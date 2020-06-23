Трудовые коллективы химзаводов обратились к президенту Украины с призывом вмешаться в ситуацию с квотами на импорт удобрений

Отказ от защиты химических предприятий и от введения квот приведет к увольнению тысяч человек – или до 40% персонала – до конца этого года, сказано в обращении.

Межведомственная комиссия по международной торговле при Министерстве экономики планировала ввести ограничения на импорт минудобрений в Украину на три года Фото: fru.ua

Коллективы заводов химической отрасли Украины обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвали ввести квоты на импорт минеральных удобрений, чтобы поддержать внутреннего производителя. Об этом 23 июня сообщает Федерация работодателей Украины на своем официальном сайте.

"Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства завершило два специальных расследования в отношении импорта минеральных удобрений в Украине. Насколько нам известно, по результатам расследований было подтверждено наличие фактов и обстоятельств, которые являются правовой основой для введения специальных ограничительных мер в отношении импортных минеральных удобрений на внутреннем украинском рынке", – говорится в обращении.

По словам авторов письма, на рынке растут объемы импортной продукции, что создает неконкурентную ситуацию и вредит национальным предприятиям химической отрасли, а крупные российские компании используют площадки некоторых стран ЕС, а также постсоветских стран для поставки в Украину своей продукции.

"Как нам стало известно, сейчас идет сбор подписей для голосования членами Межведомственной комиссии по международной торговле за завершение специальных расследований без введения каких-либо мер, направленных на защиту внутреннего рынка и отечественных химических предприятий. Целый ряд государственных служащих ссылается на ваше якобы личное решение о нецелесообразности защиты химических предприятий, которое вы озвучили во время встречи с представителями частного аграрного бизнеса и их ассоциаций (встреча состоялась в конце позапрошлой неделе в Офисе президента Украины), к которой, к сожалению, не были привлечены представители украинского химпрома", – пишут представители химзаводов президенту.

Они подчеркивают, что на украинских химических предприятиях – АО "Днепроазот", ЗАО "Рівнеазот", ЗАО "Северодонецкое объединение "Азот", АО "Одесский припортовый завод", ОАО "Днепровский завод минеральных удобрений", ЧАО "Сумыхимпром", ЗАО "Азот", предприятиях компании "Гросдорф" работает около 20 тысяч сотрудников и часть предприятий уже начала сокращение персонала. Отказ от защиты химических предприятий и не введение квот продолжит этот тренд и тысячи человек – или до 40% персонала – будут уволены до конца текущего года.

"Уверены, что полный отказ от поддержки национального производства не является вашей позицией, а потеря людьми своих рабочих мест не является вашей целью, как президента, – сказано в обращении. – 22 июня 2020 года начато голосование Межведомственной комиссии по международной торговле, которая фактически собирается принять решение о согласии на обнищание почти десяти тысяч украинском и их семей, окажутся перед угрозой увольнения. Показательно, что это происходит со ссылкой на якобы ваше личное политическое решение. Уважаемый Владимир Александрович! Мы обращаемся к вам с просьбой использовать свое право, применить свой авторитет и отсрочить принятие решения об отказе от защиты более 20 000 рабочих, членов их семей и около 30 000 работников смежных с химпромом отраслей. Требуем защиты людей в государстве, президентом которого вы являетесь".

В мае СМИ сообщали, что три завода группы Ostchem вместе с АО "Днепразот", ПАО "Сумыхимпром" и Днепровским заводом минеральных удобрений при поддержке Одесского припортового завода инициировали специальное защитное расследование против импорта азотных удобрений в Украину.

Межведомственная комиссия по международной торговле при Министерстве экономики планировала ввести ограничения на импорт минудобрений в Украину из Европейского союза, Беларуси, Узбекистана и других стран сроком на три года, писал "Цензор.НЕТ".

16 июня в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства министр Игорь Петрашко и его заместитель Тарас Качка встретились с директорами химических предприятий и обсудили с ними квоты на импорт минеральных удобрений в Украину.

"Встреча показала, что Минэкономики резко изменило свою позицию и анонсировало, что в ходе ближайшего заседания МКМТ квоты вводиться не будут. Вернее, даже будет принято решение их не вводить", – цитировали "Українські новини" заявление директоров химпредприятий.