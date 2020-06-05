Украине нужен грамотный протекционизм. Пять тезисов на примере химической промышленности

Экономика Украины сегодня напоминает палубу "Титаника", на которую из трюмов высыпали те самые крысы из Госрезерва, что бессовестно сожрали 2700 вагонов зерна. Поскольку кормовая база постоянно сужается, то конфликт интересов заставляет стороны идти в лобовую атаку друг на друга. Государство при этом выполняет роль капитана Смита, который наблюдает с капитанского мостика, как судно тонет, но кричит подбадривающим голосом: "Граждане, не паникуйте, мы идем не на дно, а в светлое будущее".

Именно такие аналогии возникают, глядя на срач вокруг возможных квот на импорт минеральных удобрений в Украину. Не являясь ни химиком, ни аграрием, скажу свое короткое мнение относительно этой истории, поскольку она имеет в себе такую же ущербную логику, как и масса других историй украинского бизнеса, которые вчера можно было послушать во время встречи бизнеса с президентом Зеленским в Хмельницком.

Первое. Когда одна из сторон заявляет, что только ее интересы в данном вопросе нужно слышать и учитывать, – это называется отраслевой лоббизм, а не поиск правильного для экономики решения. Касается всех.

Второе. При всем уважении ко многим аграриям, рассказы об отечественных химиках-монополистах выглядят наивно и несостоятельно. Если бы у нас в стране реализовывался курс на разрушение монополий, тогда такие заявления ложились бы в правильный контекст. Но у нас практически вся экономика и промышленность держатся на монополиях. На предприятиях монополистов работают сотни тысяч людей – в химии, металлургии, энергетике и других отраслях. Более того, в АПК тоже доминируют монополии, которые определяют погоду в АПК. Выходит, что тогда либо правительство не должно заявлять о протекционизме и вообще не имеет даже права заикаться о поддержке национальных производителей, либо если такая государственная политика задекларирована, тогда получайте формулу: "Поддержка экономики и спасение рабочих мест – это в том числе и поддержка предприятий олигархов". Кто вам сказал, что Зеленский или Шмыгаль в нынешних условиях должны брать на себя задачу разрушить этот принцип, пиля таким образом сук, на котором сидят? Лично я считаю, что демонополизация необходима как базовый курс государства в экономике, поскольку засилье монополий не дает возможности Украине нормально развиваться. Но демопонолизация не должна приводить к захвату нашего рынка зарубежными монополиями.

Третье. Любое правительство имеет право защищать национальный рынок, и если по каждому такому вопросу на улицу будет выбегать сто человек и махать флагами, а министры будут их выслушивать, то такое правительство в принципе нафиг никому не нужно. Министерству экономики нужно четко заявить свою позицию по рынку минеральных удобрений, предъявить аргументы и принимать решение исходя из общего интереса государства. Долгие дискуссии с лоббистами ни к чему не приведут. Производители будут стоять на своем, аграрии – на своем, а импортеры и другие торговцы – на своем. А если на сотню митингующих от аграрных ассоциаций завтра на улицы выйдет тысяча работников химических предприятий. Дальше что? Если вопросы в государстве будут решаться методом массовки, то давайте так это и признаем. Побеждает тот, кто больше приводит людей на Майдан. Куда мы придем с таким подходом? Очевидно, что на то самое дно, куда четко держит курс "Титаник".

Четвертое. Ключевое. Давать на своем рынке вольницу иностранным производителям в то время, как в международной торговле ограничительные меры с каждым месяцем только нарастают – это отдавать себя на осознанное (или неосознанное) растерзание. Аргумент, что импортное на 20% дешевле, в данном случае не канает. Этот аргумент важный, но нужно считать эффекты для экономики в целом, и если вводить квоты, то пускать на рынок только тот импорт, который будет помогать балансировать цену, все остальное – импортозамещение. И это касается не только удобрений, а в принципе всего, что мы еще способны сами производить. Как вчера сказал один бизнесмен на встрече с Зеленским, "мы импортируем гвозди". Задумайтесь! Страна, которая имеет свои залежи железной руды, развитую металлургию, десятки вузов, не может наладить производство гвоздей! Так и с конфликтом между аграриями и химиками. Не можете защищать эффективно национальное производство, ну тогда признавайте, что интересы аграрных компаний в данный момент стоят выше интересов химпрома, и сливайте свои квоты в унитаз.

Здесь хорошим примером будет ситуация в украинской энергетике, где бурное и непросчитанное по рискам развитие зеленой энергетики привело к чудовищным дисбалансам в энергосистеме. В результате Украина вынуждена остановить несколько энергоблоков АЭС с самой дешевой электроэнергией, чтобы выполнять обязательства по зеленке. Фактически мы своими руками убиваем становой хребет энергетики и всю цепочку зависящих от нее отраслей. Таким образом, мы видим, что государство исповедует ущербную логику поддержки зарубежных производителей, когда создает своими руками такие условия, что национальный производитель находится в худших условиях, чем внешние. И Кабмин Гончарука, и Кабмин Шмыгаля пока, увы, не разорвали этот порочный круг.

И пятое. Если создаете тем же химическим предприятиям Украины преимущества на рынке, то сделайте это с рядом четких встречных условий. Дайте пять лет на модернизацию тех же производств. Цель модернизации должна заключаться в том, чтобы украинское производство в идеале на все 100% могло покрывать внутренний спрос и эффективно захватывать внешние рынки. Здесь нужно брать опыт Южной Кореи, которая в свое время давала дотации и прочие формы поддержки тем компаниям, которые 30% своей продукции реализовывали на внешних рынках. Рост качества стимулировал экспорт, экспорт – приток капитала в экономику Южной Кореи, приток капитала расширял емкость внутреннего рынка, а это способствовало тому, что корейцы покупали все больше собственной качественной продукции. Вот так это работает в комплексе. Экономика работает как единое целое и нельзя руководствоваться аргументами исключительно одного сегмента или бизнеса.

Очевидно, что Украина заинтересована в своей химической промышленности. И очень жаль, например, что пока в Узбекистане строятся либо модернизируются десятки новых предприятий химпрома, в Украине химпром медленно умирает. А вместе с ним и целые города. Я сам родом из такого города в Харьковской области, который практически умер после закрытия химзавода.

Потому, если уж говорить начистоту, то пускай наш АПК вытягивает наш химпром, а не химпром турков, русских или поляков. И тогда Кабмин вырабатывает с олигархами и собственниками общий подход и следит за его реализацией. Установите также четкие критерии по ценам, при которых можно вернуться к пересмотру в ту или иную сторону квот на импорт. Министерство экономики и торговли способно это делать. Обязано это делать. Иначе зачем оно нам? Государство обязано выступать в качестве дирижера интересов, балансируя их и сглаживая углы конфликтов.

Можно привести еще один пример – Германии, которая в нулевые годы провела одну из самых эффективных реформ на рынке труда. Осознав угрозу переноса производств в другие страны, правительство Германии сумело договориться с бизнесом и профсоюзами. Первые обязались не переносить производства за границу, где есть более дешевая рабочая сила, а вторые обязались не выступать против подморозки заработной платы. Это позволило Германии не только сохранить ядро производственной экономики, но и нарастить экспорт и, в конечном итоге, усилить свои позиции. Ключевым является то, что государство выступает именно как арбитр между противоречивыми интересами, а не играет исключительно на какой-то одной стороне. Это и есть государственная политика, которая приводит страны к процветанию.

Источник: Юрий Романенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора