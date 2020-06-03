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Обоснованное сдерживание импорта удобрений улучшит платежный баланс – "Укрпромвнешэкспертиза"

Практику здорового протекционизма активно используют все страны мира, особенно в условиях экономического кризиса, заявил заместитель директора госпредприятия "Укрпромвнешэкспертиза" Сергей Поважнюк.

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Сергей Поважнюк: Каждая произведенная в Украине тонна удобрений делает богаче страну и ее граждан
Сергей Поважнюк: Каждая произведенная в Украине тонна удобрений делает богаче страну и ее граждан
Фото: lb.ua

Украина должна проводить торговые расследования в рамках своих обязательств перед ВТО, заявил заместитель директора ГП "Укрпромвнешэкспертиза" Сергей Поважнюк изданию Hubs. Так он прокомментировал вероятность введения министерством экономики квот на импорт удобрений в Украину.

Рекомендации по активизации защитных торговых расследований по товарам, где есть для этого основания, разработаны рабочей группой по вопросам развития промышленности и переданы на рассмотрение правительства, добавил эксперт.

"Практику здорового протекционизма активно используют все страны мира, особенно сейчас в условиях экономического кризиса. Каждая произведенная в Украине тонна удобрений делает богаче страну и ее граждан, поскольку генерирует зарплату и налоги в бюджет, в отличие от импорта удобрений, который обеспечивает то же, но в других странах. Обоснованное сдерживание импорта удобрений улучшает платежный баланс и поддерживает стабильность гривны в условиях текущего кризиса", – считает он.

Как отмечают авторы публикации, сейчас растет доля импортных удобрений, производство которых так или иначе связано с экономикой России. 

"Анализ производителей импортируемых в Украину удобрений свидетельствует: они либо перерабатывают российские дешевые газ и аммиак, либо имеют в структуре российских собственников или даже контролируются ими. Причем большинство из этих собственников находятся под украинскими санкциями", – говорится в статье.

В то же время, по оценкам издания, отпускные цены украинских производителей на основные виды азотных удобрений (аммиачную селитру, карбамид и т.д.) сегодня ниже цен такой продукции для конечных потребителей на смежных рынках (Литва, Польша, Румыния). Но реализуются украинские удобрения украинским аграриям по ценам, которые сложились на внутреннем рынке ЕС. Дело в том, что украинские предприятия напрямую аграриям продают всего 6–8% произведенной продукции, остальной объем из-за недостатка оборотных средств и финансирования реализуется через трейдеров. По оценкам игроков, рынок удобрений в Украине контролируют торговые компании (в том числе, импортеры), закладывая в конечной цене для аграриев размер маржи вплоть до 25%, или до $30–40 на тонне, пишут авторы.

Они делают вывод, что между химическими предприятиями и аграриями не существует реального противостояния, а введение квот в разумных пределах сможет сбалансировать интересы и тех, и других.

25 мая портал "АПК-Информ" сообщил, что три завода Ostchem и "Днепроазот" при поддержке Одесского припортового завода инициировали специальное защитное расследование против импорта азотных удобрений в Украину.

Межведомственная комиссия по международной торговле при Министерстве экономики планирует ввести ограничения на импорт минудобрений в Украину из Европейского союза, Беларуси, Узбекистана и других стран сроком на три года, писал "Цензор.НЕТ".

Теги: экономика, импорт, минеральные удобрения, квоты
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