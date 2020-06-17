На украинских химзаводах проведут собрания коллективов из-за позиции правительства по импорту удобрений

На встрече в Минэкономики директора химзаводов рассчитывали услышать компромиссное решение по вопросу защиты рынка, которое стало бы результатом консультаций между представителями химпрома и агропромышленного комплекса, но в итоге министерство решило отказаться от введения квот, сказано в заявлении директоров шести химических предприятий Украины.

Директора химических предприятий Украины соберут трудовые коллективы и расскажут им о решении Кабмина не вводить квоты на импорт удобрений, об этом заявили руководители "Днепразота", "Ривнеазота", Северодонецкого объединения "Азот", Днепровского завода минеральных удобрений (ДЗМУ), "Сумыхимпрома", черкасского "Азота" и Союза химиков Украины, пишут "Українськi Новини".

Со ссылкой на заявление директоров агентство пишет, что 16 июня в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства министр Игорь Петрашко и его заместитель Тарас Качка встретились с директорами химических предприятий и обсудили с ними квоты на импорт минеральных удобрений в Украину. Расследования по этому поводу шли с августа прошлого года.

"Встреча показала, что Минэкономики резко изменило свою позицию и анонсировало, что в ходе ближайшего заседания МКМТ (межведомственной комиссии по международной торговле. – "ГОРДОН") квоты вводиться не будут. Вернее, даже будет принято решение их не вводить, и что это якобы воля самого президента, продиктованная некими государственными интересами", – цитируют "Українські новини" документ.

В мае СМИ сообщали, что три завода группы Ostchem вместе с АО "Днепразот", ПАО "Сумыхимпро" и Днепровским заводом минеральных удобрений при поддержке Одесского припортового завода инициировали специальное защитное расследование против импорта азотных удобрений в Украину. Межведомственная комиссия по международной торговле при Министерстве экономики планировала ввести ограничения на импорт минудобрений в Украину из Европейского союза, Беларуси, Узбекистана и других стран сроком на три года, писал "Цензор.НЕТ". Директора химзаводов рассчитывали на встрече в министерстве услышать компромиссное решение, отмечают "Українські новини".

"Именно о таком подходе последний месяц говорили все участвующие в процессе стороны, ссылаясь и на позицию президента. Мы не могли даже подумать, что заявления премьер-министра, и министра экономики о необходимости защиты национального производителя в кризис могут настолько расходиться с реальными делами. Сегодня нам показали такой "компромисс" в виде отказа от введения квот, хотя мы точно знаем, что материалы расследований подтверждают наличие оснований для введения квот", – сказано в заявлении.

Руководители предприятий заявили, что проведут собрания на заводах и расскажут им о решении правительства.

"Директора заводов возвращаются на свои предприятия и донесут позицию власти по вопросу защиты химпредприятий своим трудовым коллективам. До конца этой недели решено провести собрания трудовых коллективов, на которых людям будет объявлено об отказе правительства Украины поддержать наши предприятия. Говорить будем честно, откровенно, со всей имеющейся на руках информацией. Также будем внутри трудовых коллективов принимать решения о дальнейших действиях", – отметили они.

"Українські новини" пишут, что директора собираются донести до президента Украины Владимира Зеленского свои аргументы.

"Мы убеждены, что если бы президент слышал аргументы всех сторон, то сегодня ситуация была бы другой. Все химзаводы Украины были и остаются готовы к компромиссу, в рамках которого произошел бы обмен ценового ограничения на квоту. Мы убеждены, что 90% украинских аграриев приняли бы это решение без каких-либо вопросов, – сказано в заявлении. – По нашим предварительным подсчетам, негативный эффект от отказа ввести разумные ограничения на импортную продукцию будет стоить нашим предприятиям до минус 40% персонала уже в этом году. При росте доли импортной продукции на нашем рынке сокращения неизбежно произойдут в Ровно, Черкассах, Каменском, Северодонецке, Сумах, Одессе".