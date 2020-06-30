В июле начнется диалог об обновлении Соглашения об ассоциации с ЕС – вице-премьер Стефанишина

Спрос на развитие украинского экспортного потенциала в направлении ЕС увеличивается и уже не умещается в рамки тех торговых условий, которые есть в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроантлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 30 июня, о планах в конце июля 2020 года начать открытый диалог об обновлении Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

"Спрос на развитие украинского экспортного потенциала в направлении ЕС увеличивается и уже не умещается в рамки тех торговых условий, которые есть в соглашении. В частности, это подтверждается быстрым использованием квот на определенную продукцию, необходимостью отмены технических барьеров в торговле, таможенной либерализации, подписания соглашения ACAA в отношении санитарных и фитосанитарных сертификаций. Все эти барьеры в торговле нужно снимать. Поэтому вопрос обновления торговой части соглашения, очевидно, назрел", – заявила Стефанишина.

Она отметила, что сформирована основа концепции обновления Соглашения об ассоциации, собираются предложения, а дальше власти будут публично обращаться к бизнесу и гражданскому обществу, чтобы услышать их запрос.

"Очевидно, мы будем говорить об увеличении квот, по некоторым вопросам речь может идти об отмене квотирования и переходе на либерализацию таможенной ставки, ее обнулении. Сейчас я не хочу говорить о конкретных позициях, потому что это будет несправедливо и неправильно, учитывая, что на данный момент это довольно диспропорциональные желания. Где-то есть очевидные моменты, где квоты исчерпываются очень быстро: мед, томаты, а где-то – новые предложения от бизнеса, но это не значит, что это будет приоритетным направлением. В конце июля планируем начать открытый диалог по этому вопросу", – сообщила вице-премьер.

4 июня Стефанишина заявила, что Киев намерен инициировать пересмотр экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС.

Стефанишина была назначена вице-премьером по вопросам европейской и евроантлантической интеграции вместо Вадима Пристайко 4 июня.

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины и ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.