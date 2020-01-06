На Западе многие уверены, что мы до сих пор не решили, куда идем – в Европу или в РФ. Эта неопределенность отрицательно влияет на развитие Украины

Сегодня имел долгий разговор с одним швейцарским бизнесменом. Познакомились случайно, в баре отеля. Швейцарец оказался крупным бизнесменом. Его интересы – в банковской сфере и сфере транспортировки энергоносителей.

И знаете, что меня огорчило больше всего? Он уже более 15 лет пытается выйти на так интересующий его украинский рынок, но все не заходит, потому что пугает политическая ситуация в Украине и он не может понять, с кем работать, не может найти надежных партнеров. Что шокировало меня лично: на Западе многие уверены, что мы до сих пор не решили, куда идем – в Европу или в Россию. А такая неопределенность отрицательно влияет на развитие Украины.

Его компания из постсоветских стран работает в России, Грузии, Казахстане, Азербайджане. Но самым перспективным рынком считает Украину, часто занимается оценкой перспектив и возможностей работы в Украине, но не заходит на рынок. Ждут, когда будут если не прозрачные условия ведения бизнеса, то хотя бы понятные и четко определенные условия его ведения.

Мне от таких бесед становится безумно обидно, что все это – упущенные большие возможности для страны. А еще... ведь именно такие бизнесмены и формируют в итоге мнение своей политической элиты о той или иной стране.

Источник: Bacho Abesalom Korchilava / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора