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Бачо Корчилава
Бачо Корчилава

Бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине.


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На Западе многие уверены, что мы до сих пор не решили, куда идем – в Европу или в РФ. Эта неопределенность отрицательно влияет на развитие Украины

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Сегодня имел долгий разговор с одним швейцарским бизнесменом. Познакомились случайно, в баре отеля. Швейцарец оказался крупным бизнесменом. Его интересы – в банковской сфере и сфере транспортировки энергоносителей.

И знаете, что меня огорчило больше всего? Он уже более 15 лет пытается выйти на так интересующий его украинский рынок, но все не заходит, потому что пугает политическая ситуация в Украине и он не может понять, с кем работать, не может найти надежных партнеров. Что шокировало меня лично: на Западе многие уверены, что мы до сих пор не решили, куда идем – в Европу или в Россию. А такая неопределенность отрицательно влияет на развитие Украины.

Его компания из постсоветских стран работает в России, Грузии, Казахстане, Азербайджане. Но самым перспективным рынком считает Украину, часто занимается оценкой перспектив и возможностей работы в Украине, но не заходит на рынок. Ждут, когда будут если не прозрачные условия ведения бизнеса, то хотя бы понятные и четко определенные условия его ведения.

Мне от таких бесед становится безумно обидно, что все это – упущенные большие возможности для страны. А еще... ведь именно такие бизнесмены и формируют в итоге мнение своей политической элиты о той или иной стране.

Источник: Bacho Abesalom Korchilava / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, бизнес, Бачо Корчилава
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