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Антимонопольный комитет вынудил "Метинвест" взять слишком жесткие обязательства по концентрации шахтоуправления "Покровское" – эксперт

Внефракционный народный депутат Муса Магомедов заявил, что требования АМКУ по концентрации ШУ "Покровское" завышены и он сомневается, что компания "Метинвест" на них согласится. Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков назвал требования Антимонопольного комитета нелогичными.

Шахтоуправление "Покровское" крупнейший в Украине производитель коксующегося угля
Шахтоуправление "Покровское" – крупнейший в Украине производитель коксующегося угля
Фото: wikimapia.org

Антимонопольный комитет вынудил "Метинвест" взять слишком жесткие обязательства по концентрации шахтоуправления "Покровское". Об этом заявили народный депутат и участник рынка в эфире телеканала "Украина 24".

По словам внефракционного народного депутата Мусы Магомедова, требования по концентрации ШУ "Покровское" гипертрофированы.

"Большой-большой вопрос, сможет ли на этих условиях компания "Метинвест" сделать концентрацию шахтоуправления "Покровское". И я скажу почему. Когда ты строишь бизнес-план на 5–10–15 лет, ты исходишь из возможности добычи, из собственного потребления", – объяснил Магомедов.

Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что условия снижают заинтересованность инвестора в этом предприятии.

"Они (требования, которые АМКУ вынудил "Метинвест" взять на себя. – "ГОРДОН") уменьшают стоимость компаний для инвестора и рынка и делают инвестиции в эту компанию более рискованными, менее эффективными. Особенно учитывая, что интересы других игроков рынка здесь никак не задействованы, потому что речь идет о сырье, которое импортируется Украиной в достаточных объемах. Речь идет о глобальном рынке этого сырья", – рассказал Каленков.

Шахтоуправление "Покровское" – крупнейший в Украине производитель коксующегося угля. Объем добычи рядового угля в 2019 году на предприятии составил 5 млн т, в то время как до экономического кризиса 2014–2016 годов объем добычи достигал 8,3 млн т, сообщили в "Метинвесте".

На "Метинвесте", крупнейшем горно-металлургическом холдинге Украины, заявили, что он под давлением Антимонопольного комитета вынужденно согласился взять на себя добровольные ограничения для получения опосредованного контроля над ЗАО "Шахтоуправление "Покровское" (Покровск), ООО "Обогатительная фабрика "Свято-Варваринская" (с. Сергеевка) и ООО "Шахтостроительная компания" (г. Покровск, все – Донецкая обл.).

Издание Delo.ua писало, что "Метинвест" готов инвестировать 4 млрд грн в развитие ШУ "Покровское" после приобретения контрольного пакета акций компании. Журналисты отмечали, что после того, как "Метинвест" в 2018 году вошел в состав акционеров шахтоуправления "Покровское", выкупив 24,9% его акций, предприятие из убыточного стало прибыльным – 2019 год оно закончило с чистой прибылью в 925 млн грн, тогда как в 2018-м был чистый убыток 988 млн грн.

Народный депутат от "Батьківщини", председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявлял, что разрешение Антимонопольного комитета компании "Метинвест" на концентрацию шахтоуправления "Покровское", которое добывает дефицитный в Украине коксующийся уголь, обеспечит рост производства в металлургии.

Теги: уголь, Метинвест, Антимонопольный комитет, Муса Магомедов, Александр Каленков
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