Антимонопольный комитет вынудил "Метинвест" взять слишком жесткие обязательства по концентрации шахтоуправления "Покровское" – эксперт

Внефракционный народный депутат Муса Магомедов заявил, что требования АМКУ по концентрации ШУ "Покровское" завышены и он сомневается, что компания "Метинвест" на них согласится. Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков назвал требования Антимонопольного комитета нелогичными.

Антимонопольный комитет вынудил "Метинвест" взять слишком жесткие обязательства по концентрации шахтоуправления "Покровское". Об этом заявили народный депутат и участник рынка в эфире телеканала "Украина 24".

По словам внефракционного народного депутата Мусы Магомедова, требования по концентрации ШУ "Покровское" гипертрофированы.

"Большой-большой вопрос, сможет ли на этих условиях компания "Метинвест" сделать концентрацию шахтоуправления "Покровское". И я скажу почему. Когда ты строишь бизнес-план на 5–10–15 лет, ты исходишь из возможности добычи, из собственного потребления", – объяснил Магомедов.

Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что условия снижают заинтересованность инвестора в этом предприятии.

"Они (требования, которые АМКУ вынудил "Метинвест" взять на себя. – "ГОРДОН") уменьшают стоимость компаний для инвестора и рынка и делают инвестиции в эту компанию более рискованными, менее эффективными. Особенно учитывая, что интересы других игроков рынка здесь никак не задействованы, потому что речь идет о сырье, которое импортируется Украиной в достаточных объемах. Речь идет о глобальном рынке этого сырья", – рассказал Каленков.

Шахтоуправление "Покровское" – крупнейший в Украине производитель коксующегося угля. Объем добычи рядового угля в 2019 году на предприятии составил 5 млн т, в то время как до экономического кризиса 2014–2016 годов объем добычи достигал 8,3 млн т, сообщили в "Метинвесте".

На "Метинвесте", крупнейшем горно-металлургическом холдинге Украины, заявили, что он под давлением Антимонопольного комитета вынужденно согласился взять на себя добровольные ограничения для получения опосредованного контроля над ЗАО "Шахтоуправление "Покровское" (Покровск), ООО "Обогатительная фабрика "Свято-Варваринская" (с. Сергеевка) и ООО "Шахтостроительная компания" (г. Покровск, все – Донецкая обл.).

Издание Delo.ua писало, что "Метинвест" готов инвестировать 4 млрд грн в развитие ШУ "Покровское" после приобретения контрольного пакета акций компании. Журналисты отмечали, что после того, как "Метинвест" в 2018 году вошел в состав акционеров шахтоуправления "Покровское", выкупив 24,9% его акций, предприятие из убыточного стало прибыльным – 2019 год оно закончило с чистой прибылью в 925 млн грн, тогда как в 2018-м был чистый убыток 988 млн грн.

Народный депутат от "Батьківщини", председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявлял, что разрешение Антимонопольного комитета компании "Метинвест" на концентрацию шахтоуправления "Покровское", которое добывает дефицитный в Украине коксующийся уголь, обеспечит рост производства в металлургии.