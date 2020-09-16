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Антимонопольный комитет вынудил "Метинвест" взять беспрецедентно невыгодные обязательства при концентрации шахтоуправления "Покровское" – заявление компании

В "Метинвесте" допускают, что действия АМКУ инспирированы третьими лицами, которые не заинтересованы в стабильном развитии украинского горно-металлургического комплекса.

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Шахтоуправление "Покровское" крупнейший в Украине производитель коксующего угля
Шахтоуправление "Покровское" – крупнейший в Украине производитель коксующего угля
Фото: pokrovskoe.com.ua

Крупнейший горно-металлургический холдинг Украины "Метинвест" под давлением Антимонопольного комитета вынужденно согласился взять на себя добровольные ограничения для получения опосредованного контроля над ЗАО "Шахтоуправление "Покровское" (Покровск), ООО "Обогатительная фабрика "Свято-Варваринская" (с. Сергеевка) и ООО "Шахтостроительная компания" (г. Покровск, все – Донецкая обл.). Об этом сказано в заявлении, которое компания распространила в СМИ вечером 16 сентября. 

"Метинвест" вынужден был пойти на предложение беспрецедентных обязательств в рамках концентрации шахтоуправления "Покровское" в результате полуторагодового рассмотрения заявления в АМКУ, в ходе которого Антимонопольным комитетом были проанализированы данные за четыре года (вместо требуемых законодательством двух). Однако, по мнению группы, даже такой основательный анализ не выявил свидетельств возможных негативных последствий для рынка от заявленной концентрации. Но АМКУ все равно остался на бескомпромиссной позиции и вышел с требованием жестких обязательств для "Метинвеста", которые группа расценивает как чрезмерные и не соответствующие интересам отрасли. В частности, обязательство продажи 10% продукции на свободный рынок ставит под сомнение целесообразность инвестиций в поддержание и расширение добычи. Обязательство продажи по рыночным ценам в условиях низких цен и высокой себестоимости производства фактически означает, что шахтоуправление "Покровское" в составе группы "Метинвест" будет вынуждено продавать уголь третьим лицам себе в убыток", – отметили в компании.

Как пишет "Интерфакс-Украина", АМКУ ожидает, что "Метинвест" намерен не допускать необоснованного отказа от реализации концентрата коксующегося угля "Покровского" несвязанным компаниям, применять рыночные цены и обеспечить минимум 10-процентную долю таких сторонних продаж. Помимо этого, "Метинвест" готов в течение трех лет предоставлять АМКУ раз в полгода не позднее 20 февраля и 20 августа информацию об объемах производства и поставках на рынок концентрата ШУ "Покровское" в натуральном и стоимостном выражении с указанием потребителей и цен реализации.

В "Метинвесте" допускают, что действия АМКУ инспирированы третьими лицами, которые не заинтересованы в стабильном развитии украинского горно-металлургического комплекса.

"Не исключено, что беспрецедентные обязательства, к которым АМКУ фактически подвел группу "Метинвест" в процессе рассмотрения заявления о приобретении шахтоуправления "Покровское", обусловлены давлением со стороны отдельных финансово-промышленных групп, заинтересованных в стагнации шахтоуправления "Покровское". С сожалением констатируем, что в данной ситуации Антимонопольный комитет занял необоснованно жесткую позицию в отношении крупнейшей горно-металлургической компании страны, которая к тому же является одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджет Украины", – подчеркнули в "Метинвесте".

Шахтоуправление "Покровское" – крупнейший в Украине производитель коксующего угля. Объем добычи рядового угля в 2019 году на предприятии составил 5 млн т, в то время как до экономического кризиса 2014–2016 годов объем добычи достигал 8,3 млн т, сообщили в "Метинвесте".

Теги: АМКУ, Метинвест, Антимонопольный комитет
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