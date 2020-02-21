"Метинвест" готов вложить в шахтоуправление "Покровское" 4 млрд грн после приобретения контрольного пакета акций

Для получения контроля над шахтой в Донецкой области компании "Метинвест" нужно разрешение Антимонопольного комитета Украины.

Шахтоуправление "Покровское" в Донецкой области может получить около 4 млрд грн инвестиций после покупки контрольного пакета акций группой горно-металлургических компаний "Метинвест", пишет Delo.ua.

"Метинвест" с 2018 года владеет 24,9% акций "Покровского", в 2019 году вложил 700 млн грн в закупку нового оборудования, в том числе купил новый проходческий комбайн отечественного производства и несколько новых импортных очистных комбайнов, отмечает издание. По данным журналистов, с момента покупки доли в предприятии штат был увеличен на 300 специалистов, средняя зарплата выросла на четверть.

"Вместо чистого убытка в 998 млн грн, полученного "Покровским" в 2018 году, чистая прибыль – 925 млн грн по итогам 2019 года. Выросли также на 25% отчисления в бюджет – всего около 1,8 млрд грн", – пишет автор статьи.

"Метинвест" готов вложить еще свыше $160 млн в разработку нового угольного блока.

"По сути, анонсируется создание новой шахты с прогнозными запасами угля в 34 млн т, что позволит уже в скором времени восстановить его добычу на максимальном докризисном уровне в 8,3 млн т", – сказано в материале.

Издание подчеркивает, что речь идет о коксующемся угле, из него получают необходимый для производства чугуна кокс, который с началом войны на Донбассе украинские металлургические предприятия вынуждены импортировать.

"Дело остается, казалось бы, за малым – разрешение Антимонопольного комитета на получение "Метинвестом" контроля над "Покровским", – пишет автор.

В "Метинвест" входит ряд шахт, горно-обогатительных комбинатов, металлургических и коксохимических заводов, в основном в Украине, но есть также предприятия в Италии, Болгарии и Великобритании, сказано на сайте компании. Основными акционерами являются группа СКМ Рината Ахметова и группа "Смарт-холдинг" Вадима Новинского.