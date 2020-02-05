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ПОЛИТИКА

В Кабмине Украины может появиться вице-премьер по вопросам экономики, уже есть кандидатуры – СМИ

Вице-премьером по экономике может стать Ростислав Шурма – бывший гендиректор завода "Запорожсталь", входящего в холдинг бизнесмена Рината Ахметова "Метинвест", сообщает "Украинская правда".

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В Офисе президента рассматривают несколько кандидатур на должность вице-премьера по экономике, один из них отказался, сообщает "Украинская правда"
В Офисе президента рассматривают несколько кандидатур на должность вице-премьера по экономике, один из них отказался, сообщает "Украинская правда"
Фото: pixabay.com

В Офисе президента Украины рассматривают возможность создания должности вице-премьера по вопросам экономики, инвестиций, промышленности. Об этом 5 февраля сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источник во власти.

"Может появиться вице-премьер по экономике, инвестициям, промышленности. Министра экономики Тимофея Милованова, которого не воспринимает часть "Слуги народа", трогать не будут, однако частично его сферы перейдут под контроль профильного вице-премьера".

По словам собеседника, кандидатом на эту позицию сначала рассматривали киевского застройщика Игоря Никонова, однако с ним договоренности не пошли дальше идеи.

Впоследствии у президента Владимира Зеленского попытались привлечь экс-депутата и министра финансов Виктора Пинзеника, который учил депутатов от "Слуги народа" политической грамотности в Трускавце. Однако Пинзеник предложение не принял, пишет "Украинская правда".

Еще одним кандидатом источники издания назвали Ростислава Шурму – бывшего гендиректора завода "Запорожсталь", входящего в холдинг бизнесмена Рината Ахметова "Метинвест".

На последних парламентских выборах Шурма баллотировался по спискам Оппозиционного блока. Однако после проигрыша он якобы отошел от дел в "Метинвесте" и не работает на Ахметова, отмечает издание.

4 февраля издание LB.ua, ссылаясь на свои источники в руководстве фракции "Слуга народа", сообщало, что в Офисе президента обсудят кадровые перестановки в Кабмине.

Теги: Украина, выборы, экономика, Метинвест, вице-премьер, Офис президента Украины, Кабмин
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