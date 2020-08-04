В Италии открыли мост из стали украинской компании "Метинвест"

Вместо обрушившегося в 2018 году моста в Генуе за год возвели новый стоимостью €202 млн. На сооружение ушло 24 тыс. тонн стали, большую часть поставила компания "Метинвест".

Это "умный" мост: следить за состоянием всех частей конструкции будут роботы, а освещать – фотоэлектрические панели, которые питаются солнечным светом и обеспечивают мост энергией Фото: metinvestholding.com

В итальянском городе Генуя 3 августа открыли новый мост вместо обрушившегося в 2018 году. Для строительства украинская компания "Метинвест" поставила 18,5 тыс. тонн высокопрочного проката, сообщили в пресс-службе предприятия. В компании подчеркнули, что это – "львиная доля от всего объема стального сооружения".

В церемонии открытия участвовали президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр Джузеппе Конте, мэр Генуи Марко Буччи, губернатор Лигурии Джованни Тоти, архитектор проекта Ренцо Пьяно. "Метинвест" представлял управляющий директор Metinvest Europe, генуэзец Роберто Ре.

В пресс-службе сообщили, что первым по мосту проехал Maserati президента Италии, а в конце церемонии истребители разукрасили небо в цвета итальянского флага.

"За проектирование и строительство моста взялась специально для этого созданная компания Pergenova, совместное предприятие Salini Impregilo и Fincantieri Infrastructure. Последняя компания – часть крупнейшей судостроительной Fincantieri Group, с которой "Метинвест" связывает более 10 лет сотрудничества. Архитектор проекта, знаменитый на весь мир генуэзец Ренцо Пиано – один из основателей стиля хай-тек. Автор Центра Помпиду в Париже, а также лондонского небоскреба The Shard, при строительстве которого также использовалась сталь "Метинвеста", – отметили в украинской компании.

Линии нового моста напоминают корпус корабля, который опоясывают 43 светильника в память о каждом погибшем в катастрофе.

"Это "умный" мост: следить за состоянием всех частей конструкции будут роботы, а освещать – фотоэлектрические панели, которые питаются солнечным светом и обеспечивают мост энергией. Виадук длиной чуть больше километра состоит из 19 стальных и бетонных пролетов, его поддерживает 18 полуторакилометровых опор. Стальная часть мостового полотна шириной 26 метров изготовлена из листов различной толщины. Виадук возвышается над землей на 45 метров", – сказано в сообщении.

Мост стоимостью €202 млн построили за год, на сооружение ушло 24 тыс. тонн стали. Полуфабрикаты изготовили на комбинате в Мариуполе, а высокопрочный прокат – на итальянском Trametal.

Мост в Генуе обрушился 14 августа 2018 года, в результате погибло 43 человека. В этот момент на нем находилось более 30 машин. Демонтаж конструкций моста начали в феврале 2019 года.