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ДЕНЬГИ

Турецкая компания Guris заявила, что останавливает инвестиции в Украину и начинает подготовку к арбитражам

Представитель Guris в Украине Лоик Лерминьо заявил, что позиция компании связана с невыполнением Украиной обязательств перед инвесторами в сфере "зеленой" энергетики.

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Лоик Лерминьо: Репутацию легко потерять, а потом трудно завоевать
Лоик Лерминьо: Репутацию легко потерять, а потом трудно завоевать
Скриншот: Україна 24 / YouTube

Из-за невыполнения Украиной обязательств перед инвесторами в развитие "зеленой" энергетики турецкий инвестор Guris может обанкротиться, поэтому останавливает свои инвестиции и будет готовить иск против государства в международный арбитраж, заявил в эфире телеканала "Украина 24" представитель компании в Украине Лоик Лерминьо.

"Вопрос по поводу задолженности в оплате – это очень большой вопрос для нас. Потому что это, с одной стороны, задерживает дальнейшие инвестиции, которые мы планировали", – отметил он.

Лерминьо добавил, что инвесторы согласились на снижение "зеленого" тарифа и рассчитывали, что государство также выполнит свои обязательства по выплатам и погашению задолженности, поэтому подписали с Кабмином меморандум о взаимопонимании.

"Раз все подписали меморандум, то все ожидали, что Украина будет его исполнять. Если Украина этого не делает, то вопрос репутационный, репутацию легко потерять, а потом трудно завоевать", – подчеркнул представитель инвестора.

Он считает, что Минфин Украины не заинтересован в выпуске гособлигаций для погашения долгов, как это предложили нардепы в законопроекте, и поэтому его компания вынуждена будет обратиться в международный арбитраж.

"Мы вынуждены будем останавливать дальнейшие инвестиции и будем вынуждены обратиться в арбитражный суд, потому что мы уже согласились на уменьшение тарифа. То есть наша сторона уже исполнена, сторона правительства частично исполняется, надеемся на улучшение, – сказал он. – Мы можем пока всем платить, но вопрос обслуживания долгов с банками и это может привести компанию к банкротству".

Депутаты от фракции "Слуга народа" Юрий Кузбит, Богдан Торохтий и Максим Заремский зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №4151, который предлагает выпустить ОВГЗ на 19,6 млрд грн для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями "зеленой" энергетики.

После выпуска ОВГЗ деньги будут переданы в качестве субсидии НЭК "Укрэнерго", чтобы эта компания смогла погасить свой долг перед ГП "Гарантированный покупатель", а та – перед производителями электроэнергии из ВИЭ.

6 октября ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю и сообщили, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними, писал "Укррудпром".

Партнер международной юридической фирмы Dentons Максим Сысоев рассказал изданию, что инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к представлению групповых исков против Украины для защиты своих прав. В частности, потому, что в июле этого года был принят закон об уменьшении "зеленых" тарифов, а долги перед производителями энергии из возобновляемых источников превысили 22 млрд грн.

"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям уже превысила 630 млн грн.

1 августа вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию, начиная с августа этого года.

По состоянию на начало октября, по данным "Гарантированного покупателя", уровень расчетов за электроэнергию по ВИЭ за август составил 100%, за сентябрь – 27%.

Теги: Турция, инвестиции, энергетика, тарифы, электроэнергия, облигации, деньги, законопроект, выплаты, ОВГЗ, Гарантированный покупатель, зеленая энергетика
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