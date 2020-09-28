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Президентская фракция наконец начала заниматься проблемой долгов на энергорынке – Тынный

Погашение задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников через выпуск облигаций государственного займа – приемлемый вариант в качестве одноразового способа решения проблемы, считает соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный.

Игорь Тынный: мы не считаем, что так должно быть, мы считаем, что на рынке электрической энергии, как на рынке товарном должны быть 100% денежные расчеты
Игорь Тынный: мы не считаем, что так должно быть, мы считаем, что на рынке электрической энергии, как на рынке товарном должны быть 100% денежные расчеты
Фото: Igor Tynnyi (Игорь Тынный) / Facebook

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" предложили приемлемый механизм решения проблемы задолженности на энергорынке, которая стала результатом недореформирования рынка электроэнергии Украины. Об этом заявил "ГОРДОНу" соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный, комментируя регистрацию законопроекта №4151, который предусматривает выпуск облигаций внутреннего государственного займа.

"Приятно слышать, что в президентской франции есть кто-то, кто кому не безразлично, что происходит с инвестиционным климатом... Рад, что кто-то такой законопроект зарегистрировал. Поэтому ограниченно оптимистично эту идею воспринимаю, потому на самом деле все предыдущие попытки провалились", – сказал Тынный.

По его словам, погашение задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников через выпуск облигаций государственного займа – приемлемый вариант в качестве одноразового способа решения проблемы.

"Закон Украины предусматривает возможность и бюджетного финансирования, и финансирования ценными бумагами ОВГЗ. Подчеркну еще раз, что мы не считаем, что так должно быть, мы считаем, что на рынке электрической энергии, как на рынке товарном, должны быть 100% денежные расчеты. Однако как одноразовый способ решения накопленного кризиса – это лучше, чем ничего", – пояснил Тынный.

Депутаты от фракции "Слуга народа" Юрий Кузбит, Богдан Торохтий и Максим Заремский зарегистрировали в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в Закон" О Государственном бюджете Украины на 2020 год "по поддержке производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" (№4151). законопроектом предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 млрд грн для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями "зеленой" энергетики.

После выпуска ОВГЗ деньги будут переданы в качестве субсидии НЭК "Укрэнерго", чтобы эта компания смогла погасить свой долг перед ГП "Гарантированный покупатель", а та – перед производителями электроэнергии из ВИЭ.

Как пишет "Интерфакс-Украина", поправками в закон "Об альтернативных источниках энергии" от июля этого года установлено, что правительство предусматривает в госбюджете расходы на финансовую поддержку "Гарантированного покупателя" для оплаты электроэнергии из ВИЭ в размере не менее 20% прогнозной выработки такой электроэнергии на соответствующий год.

10 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина реализовала положения меморандума между Кабинетом Министров и иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику по сокращению "зеленых" тарифов для солнечных и ветровых станций, что уменьшило финансовые затраты на "зеленую" энергетику, писало агентство "РБК-Украина".

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