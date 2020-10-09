Банки заставят иностранных инвесторов начать арбитраж против Украины уже в ноябре – заявление ассоциаций "зеленой" энергетики

Из-за задолженности государства перед инвесторами в возобновляемые источники энергии они не могут рассчитаться с банками по взятым кредитам и будут вынуждены подавать в международные суды, заявили представители профильных ассоциаций.

Инвесторы дают немного времени и последний шанс правительству для того, чтобы в ближайшее время разрешить кризис платежей Фото: depositphotos.com

Большинство инвесторов в возобновляемую энергетику Украины с ноября этого года ускорят подготовку к международным арбитражам против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты. Об этом речь шла на совместной пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" представителей украинских ассоциаций отрасли возобновляемых источников энергии.

Как отметил председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Александр Козакевич, большинство инвесторов договорились с банками о реструктуризации задолженности до 1 ноября, чтобы дать время государству на выполнение обязательств по расчетам за "зеленую" электроэнергию.

"То есть еще октябрь они могут потерпеть, а потом инвесторам, тем станциям, которые эксплуатируют станции ВИЭ, надо будет выполнять обязанности, которые они должны были выполнить еще летом этого года. Если мы не получаем погашение долга, а также накапливаем долги по текущим оплатам, выполнять свои обязанности перед кредиторами инвесторы не смогут, и это будет стимулировать их подавать иски в суды", – сказал Козакевич.

Председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков добавил, что банки начинают выставлять штрафные санкции инвесторам за несвоевременную уплату кредита.

"Инвестору ничего не будет оставаться, как через суды пытаться получить свои деньги. Поэтому я все-таки надеюсь, что правительство сделает все возможное, я хотел бы так надеяться, и будет выполнять свои обязательства", – заявил он.

Бизнесмен подчеркнул, что сложившаяся ситуация показывает "довольно легкомысленное" отношение правительства к выполнению своих обязательств перед инвесторами.

Директор Европейско-украинского энергетического агентства Александра Гуменюк заявила, что инвесторы уже готовы к международным арбитражам.

"Инвесторы готовятся обращаться в арбитражные суды. Конечно, они сейчас не делают никаких публичных заявлений, но я наблюдаю за тем, что действительно они собирают полный пакет документов для того, чтобы в нужный момент быть готовыми", – уточнила Гуменюк.

Она сообщила, что инвесторы дают немного времени и последний шанс правительству для того, чтобы в ближайшее время разрешить кризис платежей.

"Сейчас они дают время немного правительству Украины для того, чтобы действительно решить эти насущные проблемы по платежам. Потому что у наших инвесторов, членов ассоциации, есть свои кредиторы, и их учредители, их акционеры, тоже требуют ответ на эти вопросы", – отметила Гуменюк.

Депутаты от фракции "Слуга народа" Юрий Кузбит, Богдан Торохтий и Максим Заремский зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №4151, который предлагает выпустить ОВГЗ на 19,6 млрд грн для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями "зеленой" энергетики.

После выпуска ОВГЗ деньги будут переданы в качестве субсидии НЭК "Укрэнерго", чтобы эта компания смогла погасить свой долг перед ГП "Гарантированный покупатель", а та – перед производителями электроэнергии из ВИЭ.

6 октября ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю и сообщили, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними, писал "Укррудпром".

Партнер международной юридической фирмы Dentons Максим Сысоев рассказал изданию, что инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к представлению групповых исков против Украины для защиты своих прав. В частности, потому, что в июле этого года был принят закон об уменьшении "зеленых" тарифов, а долги перед производителями энергии из возобновляемых источников превысили 22 млрд грн.

"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям уже превысила 630 млн грн.

1 августа вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию, начиная с августа этого года.

По состоянию на начало октября, по данным "Гарантированного покупателя", уровень расчетов за электроэнергию по ВИЭ за август составил 100%, за 20 дней сентября – 27%.