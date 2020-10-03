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За выпуск "зеленых" еврооблигаций ДТЭК получил награду Most Impressive Debut Issuer от GlobalCapital

По результатам голосования участников международного финансового рынка GlobalCapital определяет победителей среди компаний со всего мира, работающих в разных отраслях экономики.

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В ноябре 2019 года ДТЭК впервые выпустил "зеленые" еврооблигации ценные бумаги на сумму &euro;325 млн со сроком обращения пять лет включены в листинг Euronext Dublin
В ноябре 2019 года ДТЭК впервые выпустил "зеленые" еврооблигации – ценные бумаги на сумму €325 млн со сроком обращения пять лет включены в листинг Euronext Dublin
Фото: dtek.com

Most Impressive Debut Issuer от GlobalCapital – это уже вторая награда ДТЭК за выпуск "зеленых" еврооблигаций, которые стали для Украины новым финансовым инструментом по декарбонизации экономики, заявили в пресс-службе компании.

В ноябре 2019 года компания впервые осуществила выпуск "зеленых" еврооблигаций – ценные бумаги на сумму €325 млн со сроком обращения пять лет включены в листинг Euronext Dublin. По условиям выпуска, привлеченные средства могут быть направлены исключительно на существующие и будущие проекты ДТЭК ВИЭ в возобновляемой энергетике. Дебютный выпуск компании стал бенчмарком для всего украинского сектора возобновляемой энергетики и показал повышенное внимание международных инвесторов к проектам, поддерживающим принципы ESG (Environmental, Social, Governance), подчеркивают в ДТЭК.

"Инвестиции в возобновляемые источники энергии – сегодня действенный и весомый вклад в улучшение экологической ситуации, который следует масштабировать и всячески поддерживать", – цитирует пресс-служба генерального директора ДТЭК ВИЭ Мариса Куницкиса.

По результатам голосования участников международного финансового рынка GlobalCapital определяет победителей среди компаний со всего мира, работающих в разных отраслях экономики. Награда вручается в рамках церемонии Bonds Awards 2020. Издание GlobalCapital более 30 лет является ключевым источником информации о международных финансовых рынках.

"ДТЭК ВИЭ развивает "зеленую" энергетику в рамках группы ДТЭК, что способствует достижению глобальной цели Украины по декарбонизации экономики страны. Компания инвестировала в развитие возобновляемой энергетики €1,2 млрд, что позволило построить ветро- и солнечные электростанции мощностью 1 ГВт. Работа станций будет способствовать ежегодному сокращению выбросов СО2 в атмосферу на 2,6 млн тонн", – сказано в релизе компании.

Впервые награду за "зеленые" еврооблигации – New Market Green Pioneer от Climate Bonds Initiative (CBI) – ДТЭК получил в июле этого года.

Теги: инвестиции, энергетика, ДТЭК, еврооблигации, зеленая энергетика
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