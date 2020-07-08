ДТЭК ВИЭ получила премию за первые в истории Украины "зеленые" облигации

В ноябре 2019 года компания ДТЭК ВИЭ выпустила первые "зеленые" еврооблигации на сумму 325 млн евро под 8,5% сроком на пять лет, эта сделка стала первым в истории выпуском зеленых облигаций класса "В", деноминированных в евро, и первым выпуском облигаций компании ВИЭ в Центральной и Восточной Европе.

Компания ДТЭК ВИЭ получила награду New Market Green Pioneer от Climate Bonds Initiative (CBI) за первый выпуск "зеленых" облигаций среди украинских компаний. В ноябре 2019 года ДТЭК ВИЭ выпустила первые "зеленые" еврооблигации на сумму 325 млн евро под 8,5% сроком на пять лет, сообщила компания в пресс-релизе, распространенном в СМИ 8 июля.

Эта сделка стала первым в истории выпуском "зеленых" облигаций класса "В", деноминированных в евро, и первым выпуском облигаций компании ВИЭ в Центральной и Восточной Европе.

"Присоединение украинской нефинансовой корпорации к растущей группе организаций, выпустивших "зеленые" облигации, – это долгожданный и вдохновляющий признак развития рынка и снижения входного барьера. Более того, поскольку в энергобалансе Украины доминирующую роль играют ископаемые виды топлива, размещение облигаций ДТЭК является важным шагом в правильном направлении развития рынка", – отмечается в сообщении.

"Мы гордимся тем, что в прошлом году смогли успешно инициировать дебютное привлечение наших "зеленых" еврооблигаций и открыть этот важный для развивающихся рынков инструмент финансирования. Эта награда – важное достижение для нашей компании и для Украины, – сказал генеральный директор ДТЭК ВИЭ Филипп Лекебуш. – Украинский сектор ВИЭ стал одной из немногих историй успеха для страны, привлек инвестиции на сумму более 10 млрд евро. Важно, чтобы Украина быстро преодолела текущий кризис в энергетической отрасли и продолжила путь по реализации долгосрочных структурных реформ и декарбонизации экономики в соответствии с ключевыми целями европейской политики".

ДТЭК ВИЭ – операционная компания, управляющая активами ДТЭК в возобновляемой энергетике. За 15 лет компания инвестировала в развитие отрасли более 10 млрд долларов, включая 1,2 млрд евро – в развитие "зеленой" генерации.

Climate Bonds Initiative (Инициатива по климатическим облигациям) – это ориентированная на инвесторов некоммерческая организация, созданная для увеличения инвестиций, способствующих переходу к низкоуглеродной и устойчивой к изменению климата экономике.