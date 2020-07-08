ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

ДТЭК ВИЭ получила премию за первые в истории Украины "зеленые" облигации

В ноябре 2019 года компания ДТЭК ВИЭ выпустила первые "зеленые" еврооблигации на сумму 325 млн евро под 8,5% сроком на пять лет, эта сделка стала первым в истории выпуском зеленых облигаций класса "В", деноминированных в евро, и первым выпуском облигаций компании ВИЭ в Центральной и Восточной Европе.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В энергобалансе Украины доминирующую роль играют ископаемые виды топлива, поэтому размещение облигаций ДТЭК является важным шагом в правильном направлении развития рынка, считают в компании
В энергобалансе Украины доминирующую роль играют ископаемые виды топлива, поэтому размещение облигаций ДТЭК является важным шагом в правильном направлении развития рынка, считают в компании
Фото: dtek.com

Компания ДТЭК ВИЭ получила награду New Market Green Pioneer от Climate Bonds Initiative (CBI) за первый выпуск "зеленых" облигаций среди украинских компаний. В ноябре 2019 года ДТЭК ВИЭ выпустила первые "зеленые" еврооблигации на сумму 325 млн евро под 8,5% сроком на пять лет, сообщила компания в пресс-релизе, распространенном в СМИ 8 июля.

Эта сделка стала первым в истории выпуском "зеленых" облигаций класса "В", деноминированных в евро, и первым выпуском облигаций компании ВИЭ в Центральной и Восточной Европе.

"Присоединение украинской нефинансовой корпорации к растущей группе организаций, выпустивших "зеленые" облигации, – это долгожданный и вдохновляющий признак развития рынка и снижения входного барьера. Более того, поскольку в энергобалансе Украины доминирующую роль играют ископаемые виды топлива, размещение облигаций ДТЭК является важным шагом в правильном направлении развития рынка", – отмечается в сообщении.

"Мы гордимся тем, что в прошлом году смогли успешно инициировать дебютное привлечение наших "зеленых" еврооблигаций и открыть этот важный для развивающихся рынков инструмент финансирования. Эта награда – важное достижение для нашей компании и для Украины, – сказал генеральный директор ДТЭК ВИЭ Филипп Лекебуш. – Украинский сектор ВИЭ стал одной из немногих историй успеха для страны, привлек инвестиции на сумму более 10 млрд евро. Важно, чтобы Украина быстро преодолела текущий кризис в энергетической отрасли и продолжила путь по реализации долгосрочных структурных реформ и декарбонизации экономики в соответствии с ключевыми целями европейской политики".

ДТЭК ВИЭ – операционная компания, управляющая активами ДТЭК в возобновляемой энергетике. За 15 лет компания инвестировала в развитие отрасли более 10 млрд долларов, включая 1,2 млрд евро – в развитие "зеленой" генерации.

Climate Bonds Initiative (Инициатива по климатическим облигациям) – это ориентированная на инвесторов некоммерческая организация, созданная для увеличения инвестиций, способствующих переходу к низкоуглеродной и устойчивой к изменению климата экономике.

Теги: климат, инвестиции, энергетика, ДТЭК, еврооблигации, зеленая энергетика
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ну идеальный мужчина". Андре Тан восхитил женщин монологом в сети
"Ну идеальный мужчина". Андре Тан восхитил женщин монологом в сети
Dantes о семейной жизни с Дорофеевой: Я, как кот в масле, катаюсь все эти пять лет.
Dantes о семейной жизни с Дорофеевой: Я, как кот в масле, катаюсь все эти пять лет.
"Выгодные девушки". Притула рассказал, как сводил жену и дочь "на десертик"
"Выгодные девушки". Притула рассказал, как сводил жену и дочь "на десертик"
Звезда "Крепостной" Денисенко станцевала на пилоне. Видео
Звезда "Крепостной" Денисенко станцевала на пилоне. Видео
"Пошел на свидание и влюбился". Dzidzio рассказал о встрече с Роговцевой
"Пошел на свидание и влюбился". Dzidzio рассказал о встрече с Роговцевой
  "А тепер усе інакше". Дорофеева, Позитив, alyona alyona, Положинский, Dantes, Jerry Heil, Pianoboy спели под фонограмму O.Torvald. Видео
  "А тепер усе інакше". Дорофеева, Позитив, alyona alyona, Положинский, Dantes, Jerry Heil, Pianoboy спели под фонограмму O.Torvald. Видео
  "Фото на пам’ять". Козловский рассказал свою love-story в паре с главредом журнала "Завидные невесты"
  "Фото на пам’ять". Козловский рассказал свою love-story в паре с главредом журнала "Завидные невесты"
"Ты та самая девочка, о которой я мечтал с самого раннего детства". Бабкин публично признался в любви жене
"Ты та самая девочка, о которой я мечтал с самого раннего детства". Бабкин публично признался в любви жене
53-летняя Кидман обнародовала фото с 12-летней дочерью
53-летняя Кидман обнародовала фото с 12-летней дочерью
  "Трансформеры: Война за Кибертрон". Вышел трейлер мультсериала. Видео
  "Трансформеры: Война за Кибертрон". Вышел трейлер мультсериала. Видео
Pink показала, как ее мама готовит халу
Pink показала, как ее мама готовит халу
Loboda и Литвинова примерили одинаковые комбинезоны. Фото
Loboda и Литвинова примерили одинаковые комбинезоны. Фото
  "Мощно! Сделано в Украине". Группа "Воплі Відоплясова" записала клип с Ниной Матвиенко
  "Мощно! Сделано в Украине". Группа "Воплі Відоплясова" записала клип с Ниной Матвиенко
"Даже встать с кровати становится извращением". Дочь Успенской в стихотворной форме рассказала о своем состоянии
"Даже встать с кровати становится извращением". Дочь Успенской в стихотворной форме рассказала о своем состоянии
  Metallica разместила в свободном доступе запись своего выступления в Лиссабоне
  Metallica разместила в свободном доступе запись своего выступления в Лиссабоне
"Красавчик, Леха". Гончаренко с голым торсом показал, сколько раз может подтянуться
"Красавчик, Леха". Гончаренко с голым торсом показал, сколько раз может подтянуться
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Когда свадьба?", "Бог явно вас создал друг для друга!". Ани Лорак и Лазарев проводят время вместе
"Когда свадьба?", "Бог явно вас создал друг для друга!". Ани Лорак и Лазарев проводят время вместе
"Нельзя так над людьми издеваться". Комаровский заставил подписчиков глотать слюни
"Нельзя так над людьми издеваться". Комаровский заставил подписчиков глотать слюни
"Красивая пара". Сын Ефремова показал свою избранницу – известную телеведущую и блогера
"Красивая пара". Сын Ефремова показал свою избранницу – известную телеведущую и блогера
Сестра покойного мужа Аллегровой: Он не мог спать с пьяной женщиной
Сестра покойного мужа Аллегровой: Он не мог спать с пьяной женщиной
"Он не был классическим отцом". Дочь Проскурина рассказала об отношениях с покойным
"Он не был классическим отцом". Дочь Проскурина рассказала об отношениях с покойным
"Доведет язык вновь до Киева, где любовь цвета неба синего". Премьера песни Малежика об украинской столице. Аудио
"Доведет язык вновь до Киева, где любовь цвета неба синего". Премьера песни Малежика об украинской столице. Аудио G
"Трахнуть Jerry Heil". Певица шокирована треком неизвестного рэпера, который добивается ее внимания
"Трахнуть Jerry Heil". Певица шокирована треком неизвестного рэпера, который добивается ее внимания
"Симбиоз Виторгана и Собчак". В Instagram комментируют фото экс-супруга Собчак с сыном от нее
"Симбиоз Виторгана и Собчак". В Instagram комментируют фото экс-супруга Собчак с сыном от нее
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS