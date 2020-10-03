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Искусственный интеллект помог вдвое снизить нарушения правил безопасности труда на ДТЭК Ладыжинской ТЭС

В ближайшее время искусственный интеллект будет проверять не только отсутствие каски или защитных очков, но и начнет фиксировать курение в неположенном месте, а также отслеживать случаи работы на высоте без "страховки".

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Систему тестируют в течение полугода
Систему тестируют в течение полугода
Фото: dtek.com

В феврале 2020 года компания ДТЭК внедрила систему с искусственным интеллектом Farseer, которая помогла в два раза сократить нарушения правил безопасности труда на Ладыжинской ТЭС. С начала года на предприятии выявлено 35 нарушений, и это в два раза меньше прошлогодних показателей – тогда их было 78, сообщает пресс-служба компании.

"Главное предназначение инновационной системы видеонаблюдения – чтобы каждый энергетик после рабочей смены вернулся домой живым и здоровым. 35 выявленных и вовремя устраненных нарушений безопасности труда равнозначны количеству не допущенных несчастных случаев и спасенных жизней", – рассказал генеральный директор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук.

Новая технология также помогает энергетикам делать вклад в энергетическую безопасность страны.

"Система следит, чтобы не произошло несанкционированного вмешательства в работу оборудования и остановки предприятия", – объяснил руководитель.

Система работает с использованием компьютерного зрения и нейронных сетей, сообщил директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.

"Технология в режиме реального времени анализирует изображение с камер наблюдения и мгновенно фиксирует нарушения: отсутствие у работников защитной каски или очков, а также пребывание в запрещенной зоне. Эта информация сразу передается ответственному за безопасность персоналу", – сказал он.

Разработчиком системы Farseer является украинское технологическое объединение Limpid Group. 

"За время работы системы энергетики начали более сознательно относиться к своей безопасности и меньше пренебрегать правилами безопасного поведения на предприятии. По каждому случаю мы проводим профилактическую беседу и принимаем меры, чтобы не допустить повторения ситуации", – сказал руководитель департамента охраны труда и промышленной безопасности ДТЭК Ладыжинской ТЭС Анатолий Нетреба.

В ближайшее время искусственный интеллект будет проверять не только отсутствие каски или защитных очков, но и начнет фиксировать курение в неположенном месте, а также отслеживать случаи работы на высоте без "страховки".

После завершения тестирования на Ладыжинской ТЭС ДТЭК планирует внедрить эту технологию и на других своих предприятиях.

Теги: энергетика, ДТЭК, технологии, безопасность
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