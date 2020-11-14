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Бахматюк: Решение об уничтожении банков принимали в кабинете президента Порошенко

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону украинский бизнесмен, миллиардер Олег Бахматюк рассказал, что на посвященных банкам совещаниях у пятого президента Украины Петра Порошенко его позицию поддерживали все, кроме на тот момент главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

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Бахматюк фигурирует в деле о завладении средствами стабилизационного кредита "VAB Банка"
Бахматюк фигурирует в деле о завладении средствами стабилизационного кредита "VAB Банка"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

За время работы Валерии Гонтаревой главой Национального банка Украины в стране "упало больше 100 банков, совещания по поводу работы финучреждений проводились в кабинете пятого президента Петра Порошенко".

Об этом украинский бизнесмен, миллиардер, бывший владелец "VAB Банка" Олег Бахматюк сообщил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Суть не в том, сколько банков упало, а насколько упала экономическая возможность государства. Мы потеряли порядка 40% ВВП. Это не мои слова. Есть совет Национального банка Украины. Если я не ошибаюсь, в 2016-м или 2018-м был специальный доклад, в котором четко говорилось, что действия [руководства НБУ] в то время привели как минимум к вдвое завышенным потерям. Представьте, сколько это рабочих мест, сколько вложений людей, сколько возможностей. Чтобы построить дом, нужно пять лет, а развалить его можно за пять минут. Была уничтожена масса предприятий, масса активов. И называть это "чисткой"… Это делает невозможным функционирование самого рынка", – сказал Бахматюк.

По его словам, на совещаниях у Порошенко присутствовали, помимо Гонтаревой, экс-премьер-министр Арсений Яценюк, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, экс-глава Администрации Президента Борис Ложкин, экс-министр финансов Александр Шлапак.

"Я защищал свою позицию, старался... Я верил, что логика победит. К сожалению, побеждали другие вещи, которые не принесли пользы ни государству, ни вкладчикам... Меня поддерживали все, кроме Гонтаревой. Но в конце концов банк лег. Вот и все. Мне кажется, что некоторые люди поддерживали нас искренне, некоторые – неискренне. Вот и все", – рассказал миллиардер.

Он считает, что на падении банков зарабатывали.

Миллиардер Бахматюк: Война с Сытником забрала у меня больше, чем война с Россией. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Бахматюк является фигурантом уголовного производства о завладении средствами стабилизационного кредита "VAB Банка" на сумму 1,2 млрд грн, выданного в октябре 2014 года. В октябре 2019 года из-за уголовного преследования бизнесмен покинул Украину, сейчас с семьей проживает в Вене. В ноябре ему заочно сообщили о подозрении.

Бизнесмен находится в розыске в Украине. Ему инкриминируют две статьи Уголовного кодекса: ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем).

Теги: Арсений Яценюк, Петр Порошенко, Александр Турчинов, банки, Александр Шлапак, Борис Ложкин, Валерия Гонтарева, Олег Бахматюк, миллиардер
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